مباشر أولمبياد طوكيو 2020 – اليوم الثاني.. نهاية منافسات الزهراء في الرماية

السبت، 24 يوليه 2021 - 01:20

كتب : محمد سمير

عمر العربي - جمباز

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة، لليوم الثاني من منافسات المصريين في أولمبياد طوكيو 2020.

ويشهد اليوم الثاني عديد المنافسات، على رأسها مواجهة منتخب اليد ضد البرتغال، والتي سيكون لها تغطية مباشرة منفصلة.

وكذلك، تخوض فريدة عثمان منافسات تصفيات 100 متر فراشة في السباحة، وكذلك ميار شريف في الدور الأول في منافسات التنس.

وإليكم كل منافسات اليوم التي سيغطيها FilGoal.com..

تنطلق أولى المنافسات المصرية اليوم السبت في رياضة الرماية والبداية مع الدور التمهيدي.

الرماية

1:30 فجرا - تلعب الزهراء محمد ضمن منافسات بندقية هوائية 10 متر - تصفيات

أنهت الزهراء محمد منافسات التصفيات في المركز 38 برصيد 620 نقطة وهو ما يعني عدم تأهلها إلى النهائي، وتنتظر الزهراء منافسة أخرى فجر السبت في تصفيات 50 متر بندقية.

بعد نهاية 60 رمية من أصل 60 الزهراء محمد تحقق 620 نقطة.

بعد نهاية 50 رمية من أصل 60 الزهراء محمد تحقق 517.8 نقطة.

بعد نهاية 40 رمية من أصل 60 الزهراء محمد تحقق 413.6 نقطة.

بعد نهاية 30 رمية من أصل 60 الزهراء محمد تحقق 319.2 نقطة.

بعد نهاية 20 رمية من أصل 60 الزهراء محمد تحقق 215.5 نقطة.

بعد نهاية 10 رميات من أصل 60 الزهراء محمد تحقق 113.8 نقطة في المركز 30.

تقام المنافسات بين 50 لاعبة ويتأهل أول 8 لاعبات المقرر انطلاقه أيضا اليوم، وكانت مصر قد شاركت في تلك المنافسات بأولمبياد ريو 2016 باللاعبتين شيماء حشاد وهدير مخيمر وحققن المركزين 27 و49 على الترتيب.

6:00 صباحا - يلعب سامي عبد الرازق منافسات مسدس هوائي - تصفيات

الجمباز

3:00 فجرا - يلعب عمر العربي منافسات فردي الرجال في الجمباز الفني

الريشة الطائرة

3:20 فجرا - تقام منافسات زوجي المختلط (أدهم حاتم - ضحى هاني) × (يا هوانج - سي زينج)

11:00 صباحا - منافسات زوجي السيدات (هادية حسني - ضحى هاني) × (مايو ماتسوموتو - واكانا ناجاهارا)

تنس الطاولة

5:00 فجرا - منافسات زوجي مختلط دور 16 (عمر عصر - دينا مشرف)

9:30 صباحا - منافسات فردي السيدات (يسرا حلمي) × (نان جيا يوان)

سلاح السيف

5:20 فجرا - منافسات دور 32 فردي رجال سلاح السابر (محمد عامر) × (الأمريكي داريل هومير)

5:45 فجرا - منافسات دور 32 فردي رجال سلاح السابر (زياد السيسي) × (فينيامين ريشيتنيكوف)

6:10 صباحا - منافسات دور 32 فردي رجال سلاح السابر (مهاب سامر) × (ساندرو بازادزي)

تنس

5:30 فجرا - منافسات فردي السيدات (ميار شريف) × (ريبيكا بيتيرسون)

تايكوندو

6:30 صباحا - دور 16 وزن 49 سيدات (نور عبد السلام) × (رقية يلديرم)

السباحة

12:33 ظهرا - منافسات 100 متر فراشة سيدات تصفيات (فريدة عثمان)

12:49 ظهرا - منافسات 400 متر حرة رجال تصفيات (مروان القماش)

طوكيو 2020 أولمبياد طوكيو يوم السبت
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