ميرور: صفقة هاري كين لـ مانشستر سيتي قريبة جدا

السبت، 24 يوليو 2021 - 00:21

كتب : عمر خالد

هاري كين - إنجلترا والدنمارك - يورو 2020

هاري كين - إنجلترا والدنمارك - يورو 2020

يرغب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في إتمام صفقة انضمام اللاعب هاري كين لاعب فريق توتنام قبل بداية الموسم المقبل.

وقالت صحيفة "ميرور" الإنجليزية في تقرير لها أن مانشستر سيتي أصبح قريبا جدا من التوقيع مع مهاجم المنتخب الإنجليزي أكثر من أي وقت مضى.

وأوضحت الصحيفة الإنجليزية، أنه متبقي 3 أسابيع على بداية الدوري الإنجليزي، وبالتالي فإن المواجهة ستكون شديدة بين توتنام ومانشستر سيتي على هداف الدوري الموسم الماضي.

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وأشارت التقارير إلى أن سعر الصفقة سيقارب مقابلها 160 مليون جنيه إسترليني، ولكن التقارير أوضحت أن سيتي لن يدفع مثل هذة المبالغ الباهظة.

ولكن إدارة السيتي وضعت مبلغا لا تريد أن تدفع أكثر منه هو 120 مليون إسترليني كحد أقصى للحصول على خدمات هاري كين بداية الموسم ولتدعيم هجوم الفريق بعد رحيل سيرجيو أجوير نهاية الموسم الماضي لصفوف برشلونة الإسباني.

وأكدت ميرور على أن الشروط الشخصية بين سيتي وهاري كين ليست مشكلة على الإطلاق، حيث أن العقد سيكون لمدة 5 مواسم وبراتب اسبوعي يصل إلى 350 ألف إسترليني.

يذكر أن اللاعب صاحب الـ 27 عاما أبلغ إدارة توتنام برغبته في الرحيل قبل نهاية الموسم الماضي بقليل، حيث سرعان ما برز اسم مانشستر سيتي للتعاقد مع هاري كين، والذي سجل 221 هدفا من 336 مباراة بقميص توتنام في جميع المسابقات التي شارك بها.

هاري كين مانشستر سيتي توتنام هوتسبر الدوري الإنجليزي
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