لاجازيتا ديللو سبورت: إنتر ميلان يسعى لإنهاء عقد فيدال بالتراضي

الجمعة، 23 يوليه 2021 - 22:10

كتب : عمر خالد

فيدال مع إنتر أمام يوفنتوس

ينتظر اللاعب التشيلي أرتورو فيدال العروض الجديدة من أجل تحديد وجهته المقبلة، خاصة وأن ناديه الحالي إنتر ميلان مستعد لإنهاء عقد اللاعب بالتراضي بين الطرفين.

وقالت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية في تقريرها، إن فيدال لم يعد له مكان في الفريق في الوقت الحالي خاصة مع رحيل المدرب السابق أنطونيو كونتي وقدوم سيمون إنزاجي لقيادة الفريق.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن الأندية المهتمة باللاعب هى فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني وفلامنجو البرازيلي ونادٍ في الدوري الأمريكي، ولكن لا أحد منهم مستعد لتغطية راتب اللاعب.

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وأوضح التقرير أن نادي إنتر من الممكن ان يطلب من اللاعب إنهاء العقد بالتراضي بينهم ومن ثم يبحث فيدال عن مستقبله في فريق أخر.

ويقضي فيدال البالغ من العمر 34 عاما إجازة حاليا في دبي، حيث من المتوقع أن يلقتي بوكيله لمناقشة جميع الخيارات المتاحة له.

يذكر أنه أرتورو فيدال انضم إلى إنتر ميلان بناء على طلب سريع من المدرب أنطونيو كونتي، بتكلفة مليون يورو فقط من برشلونة في سبتمبر 2020.

الدوري الإيطالي إنتر ميلان آرتورو فيدال
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