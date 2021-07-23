استراحة مباراة ودية - ليفربول (0) (0) ماينتس.. نهاية الشوط الأول

الجمعة، 23 يوليه 2021 - 18:10

كتب : FilGoal

محمد صلاح مرتديا قميص ليفربول الجديد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ليفربول الإنجليزي وماينتس الألماني الودية في إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

ويبدأ محمد صلاح اللقاء أساسيا، وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس 1.

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نهاية الشوط الأول

ق 36: أرلوند يسدد ركلة ثابتة على حدود منطقة الجزاء تمر أعلى من العارضة.

ق 31: عرضية من محمد صلاح تصل إلى ساديو ماني الذي يهدر الفرصة أمام الدفاع.

ق 18: تمريرات سريعة للاعبي الفريق الألماني وتسديدة من دانييل بروزينسكي يتصدى لها الحارس بثبات.

ق 7: تسديدة من صلاح من خارج منطقة الجزاء لكنها تصطدم بأقدام الدفاع.

ق 5: بينية من تشامبرلين إلى صلاح لكن الحارس يصل إلى الكرة أسرع.

بداية اللقاء

محمد صلاح ليفربول ماينتس
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