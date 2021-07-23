استراحة مباراة ودية - ليفربول (0) (0) ماينتس.. نهاية الشوط الأول
الجمعة، 23 يوليه 2021 - 18:10
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ليفربول الإنجليزي وماينتس الألماني الودية في إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد.
محمد صلاح
النادي : ليفربول
ويبدأ محمد صلاح اللقاء أساسيا، وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس 1.
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نهاية الشوط الأول
ق 36: أرلوند يسدد ركلة ثابتة على حدود منطقة الجزاء تمر أعلى من العارضة.
ق 31: عرضية من محمد صلاح تصل إلى ساديو ماني الذي يهدر الفرصة أمام الدفاع.
ق 18: تمريرات سريعة للاعبي الفريق الألماني وتسديدة من دانييل بروزينسكي يتصدى لها الحارس بثبات.
ق 7: تسديدة من صلاح من خارج منطقة الجزاء لكنها تصطدم بأقدام الدفاع.
ق 5: بينية من تشامبرلين إلى صلاح لكن الحارس يصل إلى الكرة أسرع.
بداية اللقاء