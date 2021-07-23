ريال مدريد يعلن إصابة بنزيمة بفيروس كورونا

الجمعة، 23 يوليه 2021 - 11:23

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - فرنسا وسويسرا - يورو 2020

أعلن ريال مدريد صباح اليوم الجمعة إصابة لاعبه كريم بنزيمة بفيروس كورونا.

كريم بنزيمة

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

ونشر ريال مدريد بيانا مقتضبا عبر موقعه الرسمي قال خلاله: "عينة كريم بنزيمة للكشف عن فيروس كورونا جاءت إيجابية".

ولم يكشف ريال مدريد المزيد من التفاصيل عن الأمر.

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وبدأ لاعبو ريال مدريد الذين شاركوا في يورو 2020 في العودة تباعا لمدينة فالديباس مقر التدريبات لبدء الاستعداد للموسم الجديد.

وكان بنزيمة تواجد مع منتخب فرنسا في يورو 2020 بعدما غاب عن الانضمام للديوك منذ عام 2015.

وشهدت تدريبات ريال مدريد كذلك عودة رافائيل فاران رغم أنباء رغبته في الرحيل والانتقال إلى مانشستر يونايتد.

كما عاد توني كروس عقب نهاية فترة الراحة التي حصل عليها عقب مشاركته مع ألمانيا في اليورو.

ريال مدريد بنزيمة
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