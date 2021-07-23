"هنا ليبقى".. توتنام يجدد عقد سون حتى 2025

الجمعة، 23 يوليه 2021 - 11:14

كتب : FilGoal

سون هيونج مين - توتنام - مانشستر يونايتد

أعلن توتنام اليوم الجمعة رسميا تجديد تعاقد لاعبه الكوري الجنوبي سون هيونج مين بعقد يمتد حتى عام 2025.

سون هيونج مين

النادي : توتنام هوتسبر

توتنام هوتسبر

وانضم سون إلى توتنام قادما من باير ليفركوزن في عام 2015 وشارك مع الفريق في 280 مباراة عبر كل البطولات وسجل خلالهم 107 هدفا وصنع 64 آخرين.

وكان سون كتبه اسمه في تاريخ النادي بعدما سجل أول هدفين في ملعب توتنام الجديد في الدوري الإنجليزي وفي دوري أبطال أوروبا.

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وقال فابيو باراتيشي المدير الرياضي لتوتنام عبر موقع النادي الرسمي: "نحن سعداء بتجديد تعاقد سون لفترة طويلة في ظل خطتننا للموسم الجديد حيث نبدأ فصلا جديدا مع مدربنا نونو سانتو".

وأتم "الكل يستطيع رؤية التأثير الإيجابي الذي أحدثه سون في النادي داخل وخارج الملعب ونحن سعداء بلعبه دورا فيما نحاول تحقيقه خلال السنوات المقبلة".

فيما تحدث اللاعب صاحب الـ29 عاما قائلا: "إنه لشرف كبير أن ألعب هنا لست سنوات، النادي أظهر لي احتراما كبيرا جدا وبوضوح أنا سعيد لوجودي هنا".

وأتم سون حديثه "توتنام مثل منزلي ولم يكن هناك قرار بشأن التجديد الأمر كان سهلا، وسأكون سعيدا جدا برؤية الجماهير مرة أخرى".

توتنام سون
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