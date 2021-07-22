مباشر في الدوري - الأهلي (1)-(0) البنك الأهلي.. سيطرة حمراء
الخميس، 22 يوليه 2021 - 18:24
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد البنك الأهلي في الجولة الـ25 من الدوري المصري.
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ق 48: جوووول أفشة والأول للأهلي
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
ق 43: حمدي فتحي يهدر أخطر فرصة للأحمر
ق 40: عرضية من بدر بانون ورأسية خطيرة من أجايي تمر جوار القائم
ق 25: تسديدة قوية من السولية والحارس يتصدى لها
ق 17: عرضية من أفشة ورأسية من كهربا لكن الزنفلي يتألق ويحرم كهربا من التسجيل
ق 13: تسديدة من فادي فريد وعلي لطفي يبعد الكرة إلى ركنية
ق 10: إنذار لفادي فريد بعد تدخل قوي مع حمدي فتحي
انطلاق المباراة