استراحة في الدوري - الأهلي (0)-(0) البنك الأهلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد البنك الأهلي في الجولة الـ25 من الدوري المصري.

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ق 43: حمدي فتحي يهدر أخطر فرصة للأحمر

ق 40: عرضية من بدر بانون ورأسية خطيرة من أجايي تمر جوار القائم

ق 25: تسديدة قوية من السولية والحارس يتصدى لها

ق 17: عرضية من أفشة ورأسية من كهربا لكن الزنفلي يتألق ويحرم كهربا من التسجيل

ق 13: تسديدة من فادي فريد وعلي لطفي يبعد الكرة إلى ركنية

ق 10: إنذار لفادي فريد بعد تدخل قوي مع حمدي فتحي

انطلاق المباراة