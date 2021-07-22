مباشر طوكيو 2020 – مصر (0)-(0) إسبانيا.. ربع ساعة مرت من الشوط الثاني

الخميس، 22 يوليه 2021 - 09:14

كتب : FilGoal

أكرم توفيق - إمام عاشور - داني سيبايوس - طوكيو 2020

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مصر وإسبانيا، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة من أولمبياد طوكيو 2020.

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ق. 60 مرور ربع ساعة من الشوط الثاني.

ق. 53 أويارزابال يسقط داخل منطقة الجزاء بعد تدخل مع أحمد حجازي ويطالب بركلة جزاء.

ق. 48 عرضية من الجهة اليسرى، يبعدها الونش ويسقط للإصابة بعد اصطدام مع الشناوي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 45 تبديل اضطراري ثاني لـ إسبانيا بدخول جون مونكويلا بدلا من داني سيبايوس للإصابة.

ق. 44 إنذار لـ طاهر محمد طاهر بعد العودة لتقنية الفيديو.

ق. 42 سقود داني سيبايوس على الأرض بعد اصطدام مع طاهر محمد طاهر.

ق. 41 تصويبة من طاهر محمد طاهر لكن بعيدة عن المرمى.

ق. 38 اللعب بدأ ينحصر في وسط الملعب.

ق. 27 تصويبة قوووية من داني سيبايوس في القائم الأيسر وترتد إلى داني أولمو الذي سدد بجاني مرمى الشناوي.

ق. 25 كرة ثابتة ينفذها أسينسيو في يد الشناوي.

ق. 21 تصويبة أولى من أحمد ياسر ريان في يد أوناي سيمون.

ق. 20 خيسوس فاييخو يشارك بدلا من أوسكار مينجويزا للإصابة.

ق. 19 مينجويزا يسقط مجددا ويتلقى العلاج.

ق. 17 من سيبايوس إلى أسينسيو، وأسينسيو يمرر إلى أولمو الذي حاول التسديد، لكن فتوح تدخل وحولها إلى ركنية.

ق. 13 عرضية يمسكها محمد الشناوي بثبات.

ق. 10 ركنية لـ إسبانيا بعد تغطية من طاهر محمد.

ق. 8 عرضية من خوان ميراندا ينقذها أحمد حجازي قبل مهاجم إسبانيا.

ق. 4 إصابة أوسكار مينجويزا بعد تدخل مع أحمد فتوح، واللاعب يتلقى العلاج. وبطاقة صفراء لـ فتوح.

بداية المباراة

طوكيو 2020 مصر إسبانيا
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