مباشر دوري الأبطال - إيندهوفن (3) (1) جالاتاسراي.. مشاركة مصطفى محمد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إيندهوفن وجالاتاسراي في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال أوروبا.

ويجلس مصطفى محمد مهاجم جالاتاسراي على دكة البدلاء.

وتقام المباراة على ملعب فيليبس ستاديون معقل الفريق الهولندي.

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ق 60: 3 تغييرات لجالاتاسراي: خروج ريان بابل وأردا توران وأبالاسان أوزتورك، ومشاركة سفيان فيجولي ومصطفى محمد.

ق 51: جووووول ماريو جوتزة يسجل هدف إيندهوفن الثالث بعد تمريرة ثلاثية ويودعها مقوسة في الشباك.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 41: جوووووول عرضية من عمر بيرام يسجلها إيمري كلينيتش برأسية في الشباك.

ق 35: جوووووول ثاني، إرين زاهافي يسجل الثاني بعد عرضية أرضية من نوني ماديوك يودعها الأول في الشباك.

ق 24: ركنية هولندية تصل إلى راماليو الذي يسدد بضربة مزدوجة لكنها ترتطم برأس الدفاع وتتحول لركنية.

ق 21: أولى محاولات جالاتاسراي من ركنية وارتقى لها بابل لكن رأسيته مرت بجوار القائم.

ق 20: محاولات غير مكتملة للفريق الهولندي.

ق 4: بوربي فيرتسين يتسلم الكرى داخل المنطقة ويسدد كرة قوية تمر بجوار القائم الأيسر.

ق 2: جووووووووول مبكر للغاية، إيرن زاهافي يتقدم بالهدف الأول مبكرا لإيندهوفن بعد خطأ فادح من موسليرا في استلام الكرة.

بداية اللقاء