دي مارزيو: ميلان يجهز عرضا جديدا لضم ديوجو دالوت

الثلاثاء، 20 يوليه 2021 - 23:54

كتب : FilGoal

إيفان بيريسيتش - إنتر - ديوجو دالوت - ميلان - كأس إيطاليا

كشف دي مارزيو صحفي شبكة "سكاي سبورت" أن نادي إيه سي ميلان يستعد لتقديم عرض جديد لمانشستر يونايتد للحصول على الظهير البرتغالي ديوجو دالوت.

ولعب ديوجو دالوت معارا مع ميلان الموسم الماضي ويرغب النادي الإيطالي في مد الإعارة من جديد مع خيار الشراء.

مانشستر يونايتد كان يرغب في إدراج بند إلزامية الشراء قبل أن يطلب 4-5 ملايين يورو كقيمة للإعارة من أجل الموافقة على الاكتفاء ببند أحقية الشراء.

أخبار متعلقة
دي مارزيو: مفاوضات متقدمة بين أتالانتا ويوفنتوس من أجل فرابوتا رومانو: خطوة على صفقة تبادلية بين إشبيلية وتوتنام كالتشيو ميركانو: بيانيتش يخفض راتبه للرحيل من برشلونة

ويبدو ميلان مهتم بضم اللاعب حسب دي مارزيو، وسيبدأ في التفاوض على قيمة الإعارة.

تقارير صحفية كانت قد ربطت مانشستر يونايتد بالتعاقد مع كيران تريبيه ظهير أتليتكو مدريد مما قد يسهل خروج دالوت.

وشارك دالوت في 34 مباراة مع ميلان الموسم الماضي في جميع المسابقات سجل خلالها هدفين وصنع ثلاثة أهداف.

مانشستر يونايتد الدوري الإيطالي ميلان الدوري الإنجليزي الانتقالات
نرشح لكم
تقرير تركي يكشف كيف يخطط فينيرباهتشة لضم النني تقرير: ليفربول يجدد اهتمامه بجوهرة برشلونة الثمينة نادي قطر يفسخ عقد الجزائري جمال بلعمري سبورت: برشلونة سيحاول بكل قوة ضم ليفاندوفسكي فابريزيو رومانو يكشف جديد المفاوضات بين برشلونة وليفاندوفسكي يوفنتوس مهتم بضم إيمرسون بالميري من تشيلسي ماركا: مانشستر سيتي واثق من ضم هالاند رغم محاولات ريال مدريد وبرشلونة بوكيتينو: باريس الأفضل لـ مبابي.. لا زلنا نفاوضه
أخر الأخبار
مران الأهلي – معلول يشارك في التدريبات الجماعية 5 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
كاف يفتح باب التسجيل أمام الأندية للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا للسيدات 5 ساعة | إفريقيا
أليجري: مستمر مع يوفنتوس لـ 3 سنوات.. وننافس فيورنتينا على المركز الرابع 5 ساعة | الدوري الإيطالي
كأس ألمانيا - لايبزج يصعق يونيون برلين ويضرب موعدا تاريخيا مع فرايبورج 6 ساعة | الدوري الألماني
مؤتمر أنشيلوتي: سيبايوس الأفضل.. وبنزيمة لن يتأثر بإضاعة ركلتي الجزاء 6 ساعة | الدوري الإسباني
بقيادة نبيل معلول.. الكويت يتوج بلقب الدوري الكويتي للمرة الـ 17 في تاريخه 6 ساعة | الوطن العربي
قبل مواجهة مازيمبي.. بيراميدز يستعيد رمضان صبحي 6 ساعة | الدوري المصري
جوارديولا: لعبنا بشكل استثنائي ضد برايتون.. واللعب في الأبطال ليس طبيعيا انظروا لمن يتنافسون عليه 7 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 محمد صلاح الأفضل في تاريخ مصر.. تعرف على الخمسة الأوائل 2 كلوب: ما فعلته مع صلاح لن أكرره بشأن ماني 3 صلاح يبتعد بالصدارة مجددا.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022 4 ليفربول يطلب تأجيل لقاء نيوكاسل لمدة 7 ساعات