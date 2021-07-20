دي مارزيو: ميلان يجهز عرضا جديدا لضم ديوجو دالوت
الثلاثاء، 20 يوليه 2021 - 23:54
كتب : FilGoal
كشف دي مارزيو صحفي شبكة "سكاي سبورت" أن نادي إيه سي ميلان يستعد لتقديم عرض جديد لمانشستر يونايتد للحصول على الظهير البرتغالي ديوجو دالوت.
ديوجو دالوت
النادي : مانشستر يونايتد
ولعب ديوجو دالوت معارا مع ميلان الموسم الماضي ويرغب النادي الإيطالي في مد الإعارة من جديد مع خيار الشراء.
مانشستر يونايتد كان يرغب في إدراج بند إلزامية الشراء قبل أن يطلب 4-5 ملايين يورو كقيمة للإعارة من أجل الموافقة على الاكتفاء ببند أحقية الشراء.
ويبدو ميلان مهتم بضم اللاعب حسب دي مارزيو، وسيبدأ في التفاوض على قيمة الإعارة.
تقارير صحفية كانت قد ربطت مانشستر يونايتد بالتعاقد مع كيران تريبيه ظهير أتليتكو مدريد مما قد يسهل خروج دالوت.
وشارك دالوت في 34 مباراة مع ميلان الموسم الماضي في جميع المسابقات سجل خلالها هدفين وصنع ثلاثة أهداف.
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