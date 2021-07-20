10 أهداف تتنافس على جائزة الأفضل في أوروبا

الثلاثاء، 20 يوليه 2021 - 13:52

كتب : FilGoal

مهدي طارمي

رُشحت 10 أهداف للمنافسة على جائزة أفضل هدف في أوروبا والمقدمة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

الأهداف المرشحة سُجلت بين أكتوبر 2020 ويوليو 2021 في جميع المسابقات التابعة لأوروبا.

وينتهي التصويت يوم الخميس الموافق 29 يوليو.

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والأهداف المرشحة هي:

-مهدي طارمي (بورتو × تشيلسي) دوري أبطال أوروبا

-باتريك تشك (التشيك × أسكتلندا) يورو 2020

-كايمر روفي (رينجرز × ستاندر لييج) الدوري الأوروبي

-فلوريان ريتز (ألمانيا × هولندا) يورو 2021 للشباب

-ديلي ألي (توتنام × فولفسبورج) الدوري الأوروبي

-لورينزو إنسيني (إيطاليا × بلجيكا) يورو 2020

-بول بوجبا (فرنسا × سويسرا) يورو 2020

-سارة زادرازيل (تشيلسي × بايرن ميونيخ) دوري أبطال أوروبا للسيدات

-فارياو (برشلونة – دوبوفيتش) دوري أبطال أوروبا للصالات

-باولينيو (سبورتينج براجا × ليستر سيتي) الدوري الأوروبي

للتصويت على الهدف من هنـــــــــــــــا.

وعادت الجائزة مرة أخرى بعدما توقفت موسم 2019-2020.

وسبق أن حصد ليونيل ميسي الجائزة في 3 مناسبات بينما حصل ماريو ماندزوكيتش وكريستيانو رونالدو الجائزة مرة لكل منهما.

يويفا يورو 2020 أفضل هدف دوري أبطال أوروبا الدوري الأوروبي
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