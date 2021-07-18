محمد شريف: لم نهتم بالحديث عن ضعف كايزر تشيفز.. والخطيب حذرنا من التهاون

شدد محمد شريف مهاجم فريق الأهلي عن عدم التفات اللاعبين لما يقال عن ضعف مستوى كايزر تشيفز وتركيزهم على تحقيق الفوز مع احترام المنافس.

محمد شريف النادي : الأهلي الأهلي

وكان الأهلي قد حقق لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه بعد الفوز على كايزر تشيفز بثلاثة أهداف دون مقابل.

وقال شريف عبر قناة أون: "سعيد جدا كوني جزءا من ذلك الإنجاز، وإن شاء الله سنحقق لقب إفريقيا الموسم المقبل أيضا".

وتابع "الموسم الماضي لم تحتسب لي بطولة دوري أبطال إفريقيا لأنني كنت معارا في إنبي لموسم كامل ولكن فوز زملائي بها كأنني فزت بها".

وكشف شريف "الفوز باللقب لصالح الفريق هو الأهم لكن بعد ذلك يأتي التفكير في الألقاب والجوائز الفردية بالتأكيد مثل هداف بطولة دوري الأبطال".

وكان شريف قد سجل الهدف الأول في فوز الأهلي بثلاثية كما حصل على لقب هداف بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وبالحديث عن سهولة مواجهة كايزر تشيفز أوضح "الإعلام في مصر صدّر ذلك بالفعل لكن بيننا كلاعبين لم نتعامل بتلك الصورة، ربما يكون فريق أسهل من فرق أخرى ولكن بمجرد هجمة يمكنهم خطف اللقاء، لذلك تعاهدنا على التركيز جيدا".

وكشف شريف "تحدث معنا محمود الخطيب قبل المباراة عن أهمية اللقاء وأنه لا يوجد فريق سهل ويجب عدم الاستهانة، ذلك الفريق وصل إلى النهائي وهذا يدل على قوته، أي تهاون وتقصير منا سيمنحهم اللقب بسهولة".

وشدد "مهما تحدثت عن محمود الخطيب لن يكفي، هو قيمة كبيرة جدا حتى بعيدا عن كرة القدم ودائما معنا في المباريات الصعبة ويساندنا".

وتابع "كايزر تشيفز يدافع بشكل جيد جدا ويعتمد على سرعاته في الجانب الهجومي في المرتدات، لذلك عاملناه مثل أي فريق باحترام واهتمام كبير".

وعن توجيهات بيتسو موسيماني قال: "أبلغنا بين الشوطين أن لعبنا بشكل جيد ولكننا في حاجة إلى نقل الكرة بشكل أسرع".

أما عن هدفه فأوضح "في كرة الهدف عندما رأيت الكرة مع أكرم توفيق شعرت أن المدافع سرح لثواني فتحركت بسرعة في المساحة المتاحة لي وتمريرة أكرم كانت في الوقت المناسب".

وأضاف "لمحت بطرف عيني حارس مرمى كايزر تشيفز فـ (نكشت) الكرة من فوق الحارس، نحن لا نشاهد ملخصات للفرق المنافسة ولكن مباريات كاملة، وذلك ليس في إفريقيا فقط ولكن في الدوري أيضا".

وتابع مهاجم الأهلي "شعرت بعد الهدف الأول أن المباراة ستكون أسهل بالأخص مع طرد لاعب منهم، وهذا جعلنا نلعب دون استعجال".

وعن مقارنة هدف السولية بجملة حازم إمام وحسام حسن الشهيرة في أمم إفريقيا98 أجاب مازحا "لا أعلم ذلك في تلك الفترة كان عمري عامين".

واختتم تصريحاته كاشفا "أنا أشول وألعب بقدمي اليسرى لكن مهما قلت ذلك الناس لا تقتنع، في صغري كنت ألعب في مركز الظهير الأيسر من الأساس".