الأهلي: كنا سعداء بتهنئة الزمالك.. واتخذنا قرارا حاسما ضد صاحب المنشور غير اللائق

كشف العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة الأهلي عن كواليس تعامل مجلس إدارة النادي الأحمر مع الأزمة التي نشبت بسبب أحد المنشورات على حساب قناة الأهلي عن تهنئة الزمالك لهم بعد الفوز ببطولة إفريقيا.

وقال العامري فاروق عبر قناة صدى البلد: "جمهور الأهلي والزمالك هما الشعب المصري ويجب أن يسيرا معا في اتجاه واحد ويسود بينهما الاحترام من أجل خدمة الوطن".

وأضاف "أتمنى من القنوات ألا تتحدث في أمور غير مفهومة في أوقات غير مناسبة حتى لا يحدث الإعلام بعد ذلك عن وجود احتقان وتعصب في الوسط الرياضي".

وواصل "كنا سعداء جدا كمجلس إدارة الأهلي بتهنئة الزمالك لنا بعد الفوز ببطولة إفريقيا".

وحكى "علمنا بالواقعة التي حدثت من أحد الأشخاص المسؤولين عن حساب قناة الأهلي والذي كتب منشور بطريقة غير لائقة تماما وعلى الفور تم الاتصال بالشركة المشرفة على إدارة قناة الأهلي وبمجرد التواصل معها وجدنا الشركة بالفعل اتخذت قرارا سريعا وتم إيقاف هذا الشخص وتحويله للتحقيق ومسح المنشور".

وشدد "أتمنى من المسؤولين في قناة الزمالك أن يكون التعامل بنفس الطريقة والأسلوب والعمل على الهدف الرئيسي للقناة وهو زيادة الانتشار لناديه بين الجماهير".

وتابع "حسين لبيب يتعامل مع الجميع بشكل طيب ومميز جدا وأرسل تهنئة بشكل شخصي منه لكل أعضاء مجلس إدارة الأهلي على هواتفهم الخاصة وهي لافتة مميزة جدا منه الأمر الذي لاقى ترحاب كبير من الخطيب وأعضاء إدارة الأهلي".

وأشار "فوجئنا بعد خطأ أحد الأشخاص في قناة الأهلي بسحب التهنئة وكنت أتمنى أن ينتظر مسؤولي الزمالك لبعض الوقت لأن الأهلي لن يرتضي أن يكون هناك منشور مثل هذا وبمجرد أن وصلت المعلومة للخطيب تحرك فورا للتعامل مع هذه الأزمة".

وأتم تصريحاته "الخطيب أخبر المسؤولين في قناة الأهلي أن الفريق عليه أن يفرح بالبطولة فقط ولا يوجد ما يستدعي الحديث عن الزمالك حتى إذا كان الفريق الأبيض هو طرف المباراة".

وتوج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا لموسم 2020/2021 بعد الفوز على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في النهائي بثلاثية دون رد، ليحصد اللقب العاشر في تاريخه.

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