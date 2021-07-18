أرتيتا: أتوقع ضم لاعبين جدد لـ أرسنال

يتوقع ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي أن تنضم بعض الوجوه الجديدة للفريق قبل بداية الموسم المقبل.

وقال الإسباني في تصريحات صحفية:"أشعر بالإيجابية، لا توجد إصابات في الفريق، كما أنه من المنتظر أن تنضم وجوه جديدة مستقبلا".

وعن مباراة أرسنال أمام رينجرز والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق يوم السبت قال أرتيتا:"تدربنا بشكل جيد، ولعبنا مباراتين، والآن نستعد للتوجه لأمريكا الأسبوع المقبل".

وعن مباراة الفريق أمام هيبرنيان الاسكتلندي والتي انتهت بفوز أرسنال بهدفين مقابل هدف قال أرتيتا:"سنحت لنا العديد من الفرص ولكن لم نترجمها لأهداف".

وأوضح "يجب أن نحرز العديد من الأهداف، وعلى اللاعبين التعبير عن أنفسهم، ولكن على الأقل نحن نتطور ونتحرك للأمام".

وكتبت تقارير أن أرسنال اقترب من التعاقد مع بن وايت مدافع برايتون.

وأوضحت أخرى أن الفريق اللندني يريد انتداب تامي أبراهام مهاجم تشيلسي.