مباشر نهائي إفريقيا – الأهلي (2) (0) كايزر تشيفز.. جوووووووووووووول أفشة
السبت، 17 يوليه 2021 - 20:03
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا.
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ق 67: تغيير ثاني للأهلي بنزول طاهر ومشاركة أليو ديانج
ق 64: جووووووووووووووول ثاني للأهلي من مرتدة سريعة تصل إلى طاهر الذي يمرر إلى أفشة ومن ثم لشريف الذي يعيد الكرة لأفشة ويسدد كرة رائعة تسكن الشباك.
ق 59: تغيير ثان لكايرز تشيفز بخروج بلوم.
ق 56: طاهر يهدر فرصة الهدف الثاني والمدافع يشتت قبل أن يسدد من داخل المنطقة.
ق 54: جوووووووووووووول محمد شريف يتحصل على بينية من أكرم ويضعها شريف من فوق الحارس.
ق 52: لعبة ثنائية بين أفشة وشريف لكن تسديدة أفشة بعيدة عن المرمى.
ق 49: بطاقة صفراء لطاهر محمد طاهر
ق 48: الشحات يراوغ مدافع كايزر تشيفز مرتاين ويسدد كرة أبعدها الدفاع لركنية.
ق 46: نزول خاما بيليات بدلا من نجوبكو
ق 46: نزول ياسر إبراهيم بدلا من أيمن أشرف
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45+1: بطاقة حمراء لهابي ماتشياني بعد عودة الحكم لتقنية الفيديو.
ق 45: هابي ماتشياني يتحصل على بطاقة صفراء بعد تدخل قوي على أكرم توفيق.
ق 44: بينية من الشحات إلى شريف الذي انفرد لكن يفشل في مراوغة الحارس وتخرج الكرة لركلة مرمى.
ق 38: تسديدة من أفشة تمر أعلى من العارضة.
ق 35: مراوغة من الشحات وبينية لمعلول الذي يرسل عرضية لكن الحارس يتصدى
ق 32: مرتدة سريعة للأهلي لا تكتمل بعد عرضية الشحات والدفاع يشتت.
ق 24: تسديدة من داخل منطقة الجزاء على الطائر لأفشة تمر بجوار القائم.
ق 21: بطاقة صفراء لأيمن أشرف بعد تدخل بالمرفق على مهاجم كايزر تشيفز.
ق 21: ركنية للأهلي وعرضية تصل إلى الشحات على حدود منطقة الجزاء لكن تسديدته تأتي أعلى من القائم.
ق 16: كرة طولية تصل للجهة اليسرى ومن ثم تصل لنوركوفيتش الذي يسدد كرة من على حدود منطقة الجزاء لكن الشناوي يتصدى بثبات.
ق 8: بطاقة صفراء لبرنارد باركر لاعب وسط كايزر تشيفز بعد تدخل قوي على أيمن أشرف
ق 4: عرضية من معلول لكن رأسية السولية تأتي سهلة في يد الحارس,
ق 2: بداية سريعة للفريق الجنوب إفريقي وركنية أولى.
بداية المباراة