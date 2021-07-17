سبورت: برشلونة يسعى لبيع برايثوايت

السبت، 17 يوليه 2021 - 11:05

كتب : FilGoal

مارتن برايثوايت - برشلونة - الدوري الإسباني

فتح نادي برشلونة الإسباني الباب أمام رحيل مارتن برايثوايت مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن برشلونة يريد بيع المهاجم الدنماركي، وأنه أصبح خارج حسابات رونالد كومان المدير الفني للفريق.

وذلك بعدما تعاقد برشلونة مع سيرجيو أجويرو لقيادة هجوم الفريق في الموسم المقبل.

أخبار متعلقة
تليجراف: كين قد يمتنع عن التدريب ليجبر توتنام على بيعه تقرير إسباني: انتقال فاران إلى يونايتد بات وشيكا.. الصفقة تكلف 50 مليون يورو ذا أثليتك: أرسنال توصل لاتفاق مع برايتون لضم بن وايت

أضافت الصحيفة أن بعض الأندية الإنجليزية مهتمة بضم برايثوايت من بينهم نورويتش سيتي الصاعد مؤخرا للبريميرليج، ووست بروميتش ألبيون الذي هبط للدرجة الثانية.

وحدد برشلونة مبلغ 15 مليون يورو لبيع المهاجم الدنماركي.

وظهر برايثوايت بمستوى جيد مع منتخب الدنمارك في بطولة الأمم الأوروبية الماضية، ووصل مع بلاده إلى نصف النهائي.

المهاجم البالغ من العمر 30 عاما انضم لبرشلونة بداية عام 2020 قادما من ليجانيس.

برشلونة برايثوايت
نرشح لكم
تقارير مفاجأة: بيكيه هو من نصح لابورتا بضرورة رحيل ميسي عن برشلونة مدافع برشلونة يعتذر لـ إسبانيول بعد إشارته المؤسفة برشلونة يعلن إصابة أراوخو فينيسوس: أريد أن أصبح لاعبا عظيما.. وبنزيمة لاعب لم أشاهده إلا في ألعاب الفيديو
أخر الأخبار
ماني: هذا ما دار بيني ومحمد صلاح منذ عودتي لليفربول.. وموقفنا من صدام التصفيات 12 دقيقة | المحترفون
نيمار: فيراتي هو أفضل وسط ملعب لعبت بجواره مع تشافي وإنييستا 23 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
أبو عبلة يكشف موعد عودة بيرسي تاو للتدريبات الجماعية 34 دقيقة | الدوري المصري
قائمة الأهلي – عودة حسام حسن ومحمد محمود.. وانضمام عبد المنعم للقاء الهلال السوداني 47 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
جوارديولا: ليفربول كالألم في مؤخرتنا ساعة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - الشناوي خارج حسابات مباراة الهلال السوداني ساعة | الدوري المصري
تقارير مفاجأة: بيكيه هو من نصح لابورتا بضرورة رحيل ميسي عن برشلونة ساعة | الدوري الإسباني
صلاح محسن يبدأ التأهيل للتعافي من جراحة مشطية القدم ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت انتخابات الزمالك - الكشف عن النتائج كاملة.. مرتضى منصور رئيسا 2 مصدر من كاف يجيب لـ في الجول.. هل تُبعد بطاقات كأس إفريقيا عبد المنعم أمام السنغال 3 صعود صاروخي لـ منتخب مصر في تصنيف فيفا 4 فيفا يحدد موعد مباراتي مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم