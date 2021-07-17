سبورت: برشلونة يسعى لبيع برايثوايت

السبت، 17 يوليه 2021 - 11:05

كتب : FilGoal

مارتن برايثوايت - برشلونة - الدوري الإسباني

فتح نادي برشلونة الإسباني الباب أمام رحيل مارتن برايثوايت مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن برشلونة يريد بيع المهاجم الدنماركي، وأنه أصبح خارج حسابات رونالد كومان المدير الفني للفريق.

وذلك بعدما تعاقد برشلونة مع سيرجيو أجويرو لقيادة هجوم الفريق في الموسم المقبل.

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أضافت الصحيفة أن بعض الأندية الإنجليزية مهتمة بضم برايثوايت من بينهم نورويتش سيتي الصاعد مؤخرا للبريميرليج، ووست بروميتش ألبيون الذي هبط للدرجة الثانية.

وحدد برشلونة مبلغ 15 مليون يورو لبيع المهاجم الدنماركي.

وظهر برايثوايت بمستوى جيد مع منتخب الدنمارك في بطولة الأمم الأوروبية الماضية، ووصل مع بلاده إلى نصف النهائي.

المهاجم البالغ من العمر 30 عاما انضم لبرشلونة بداية عام 2020 قادما من ليجانيس.

برشلونة برايثوايت
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