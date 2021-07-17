مواعيد مباريات السبت 17 يوليو والقنوات الناقلة – نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز
السبت، 17 يوليه 2021 - 10:09
كتب : FilGoal
على استاد محمد الخامس في كازابلانكا بالمغرب، يلتقي الأهلي بكايزر تشيفز، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وتقام المباراة في التاسعة بتوقيت القاهرة، وهي مذاعة على قناة beIN Sports 1 HD Premium.
ويعلق على المباراة علي محمد علي.
ويسعى الأهلي للفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه، فيما يلعب كايزر تشيفز النهائي للمرة الأولى.
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