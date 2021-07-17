مواعيد مباريات السبت 17 يوليو والقنوات الناقلة – نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز

السبت، 17 يوليه 2021 - 10:09

كتب : FilGoal

الأهلي - الترجي - أفشة

على استاد محمد الخامس في كازابلانكا بالمغرب، يلتقي الأهلي بكايزر تشيفز، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتقام المباراة في التاسعة بتوقيت القاهرة، وهي مذاعة على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

ويعلق على المباراة علي محمد علي.

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ويسعى الأهلي للفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه، فيما يلعب كايزر تشيفز النهائي للمرة الأولى.

الأهلي نهائي إفريقيا كايزر تشيفز مواعيد مباريات السبت 17 يوليو والقنوات الناقلة موعد نهائي إفريقيا
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