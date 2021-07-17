تقرير إسباني: انتقال فاران إلى يونايتد بات وشيكا.. الصفقة تكلف 50 مليون يورو

السبت، 17 يوليه 2021 - 00:10

كتب : FilGoal

رافاييل فاران - ريال مدريد

أصبح رافاييل فاران مدافع ريال مدريد قريبا من الانتقال لـ مانشستر يونايتد.

ووفقا لـ برنامج "إل ترانزيستور" بإذاعة أوندا سيرو الإسبانية فأن "فاران قريب من مانشستر يونايتد. الاتفاق وشيك".

وأوضح التقرير "الصفقة ستُغلق في الأيام القليلة المقبلة مقابل حوالي 50 مليون يورو".

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وحال إتمام المفاوضات بنجاح فسيكون فاران هو ثاني صفقات مانشستر يونايتد خلال الصيف الجاري بعد ضمه لجادون سانشو من بوروسيا دورتموند.

وكانت إذاعة "راديو مونت كارلو" الفرنسية والصحفي الموثوق محمد بوحفصي قد كشفا سابقا أن المناقشات بين النادي الإنجليزي والمدافع الفرنسي تقدمت بشكل كبير.

وينتهي عقد فاران مع ريال مدريد بنهاية الموسم المقبل ويحق له التوقيع لأي فريق مجانا من يناير المقبل.

وانتقل فاران (28 عاما) لريال مدريد عام 2011 قادما من لانس الفرنسي.

ولعب فاران 360 مباراة مع ريال مدريد في كل المسابقات وفاز بالدوري الإسباني 3 مرات بالإضافة لـ4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا.

فاران ودع يورو 2020 رفقة منتخب فرنسا من ثمن النهائي عقب الخسارة من سويسرا بركلات الترجيح.

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