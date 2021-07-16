اختبر معلوماتك - إلى أي مدى تتذكر نهائي دوري أبطال إفريقيا 2013؟
الجمعة، 16 يوليه 2021 - 22:18
كتب : FilGoal
الأهلي ملك إفريقيا.. حقق ألقابا قارية عديدة ويتطلع للوصول للقب العاشرة في دوري أبطال إفريقيا.
هل تتذكر ذكرى اللقب القاري الثامن والفوز على حساب أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي؟
حسنا، أرنا إلى مدى..
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