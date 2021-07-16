رئيس كاف: نظام "سوبر ليج" لن يتوقف على الأندية المشاركة.. جميع الاتحادات ستستفيد

الجمعة، 16 يوليه 2021 - 20:53

كتب : محمد عبد العظيم

باتريس موتسيبي - رئيس الاتحاد الإفريقي "كاف"

تحدث باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي "كاف" عن إقامة بطولة الدوري السوبر الإفريقي "سوبر ليج".

وكشف لـ FilGoal.com على موافقة المكتب التنفيذي على إقامة دوري السوبر الإفريقي أو "سوبرليج". (طالع التفاصيل)

وقال موتسيبي في مؤتمر الاجتماع: "الهدف من دوري السوبر ليج هو توليد موارد ومصادر جديدة وتوفير الأموال لتطوير كرة القدم في إفريقيا".

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وأضاف "البطولة ستقدم موارد مالية كبيرة للاندية تساعدها على الحفاظ على لاعبيها، جميع الاتحادات المحلية سوف تستفيد من البطولة".

وأوضح "نظام دوري السوبر لن يكون متوقف على الأندية التي بداخله فقط، ستكون هناك تصفيات تأهيلية وإذا وصل نادٍ إلى مستوى معين من التنافسية ستتم دعوته للبطولة".

فيما أوضح فيرون موسينجو السكرتير العام الفارق بين البطولة الإفريقية ونظيرتها الأوروبية قائلا: "سنبدأ في تنفيذ دوري السوبر، الأزمة في أوروبا كان في توزيع المبالغ لكن في إفريقيا الوضع سيختلف".

وأتم "الجميع سيستفيد ماديا واجتماعيا وسنستطيع الحفاظ على مواهبنا".

وكان مصدر من كاف قد كشف لـ FIlGoal.com: "المكتب التنفيذي وافق رسميا على إنشاء دوري سوبر ليج".

وأوضح "كُلف أحمد ولد يحيى نائب الرئيس على وضع خطة التنفيذ خلال الأشهر المقبلة".

كاف باتريس موتسيبي دوري السوبر الإفريقي
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