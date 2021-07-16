استراحة في الدوري - المقاولون العرب (0) (2) بيراميدز.. نهاية الشوط الأول

الجمعة، 16 يوليه 2021 - 20:43

كتب : FilGoal

محمد حمدي - بيراميدز - المقاولون العرب - الدوري المصري

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المقاولون العرب وبيراميدز في لقاء مؤجل من الجولة 24 من الدوري المصري.

وتقام المباراة على ملعب المقاولون العرب في الجبل الأخضر.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.

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نهاية الشوط الأول

ق 30: جووول ثاني لبيراميدز.. إسلام عيسى يسجل هدف بيراميدز الثاني.

ق 21: جووول عبد الله السعيد يسجل من ركلة جزاء هدف بيراميدز الأول.

ق 20: ركلة جزاء لـ بيراميدز بعد لمس اليد من مدافع المقاولون داخل الـ 18.

ق 15: بطاقة صفراء لمحمد مجلي لاعب وسط المقاولون العرب بعد تدخل قوي على عمر جابر.

ق 11: بطاقة صفراء لأحمد فتحي بعد اعتراضه على قرار الحكم أحمد العدوي.

بداية اللقاء

المقاولون العرب بيراميدز في الدوري الدوري المصري
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