عماد سليمان لـ في الجول: إيهاب جلال يريد الاستمرار مع الإسماعيلي

الجمعة، 16 يوليه 2021 - 16:14

كتب : ياسر الشريف

إيهاب جلال - الإسماعيلي

شدد عماد سليمان المشرف العام على الكرة في الإسماعيلي أن إيهاب جلال مدرب الفريق يأمل الاستمرار في منصبه الموسم المقبل.

وقال نجم الدراويش السابق لـFilGoal.com:"إيهاب جلال يفضل الاستمرار مع الفريق".

وواصل "لقد أكد لي ذلك، لكنه ينتظر رؤية مدى قدرة الفريق على تطبيق أفكاره".

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واستمر "اتفقنا على تكوين فريق جديد للإسماعيلي ينافس على البطولات. كل الأمور ستتضح نهاية الموسم".

وأتم "نريد الآن استعادة الانتصارات وأن نتخذ المباريات المقبلة إعدادا للموسم المقبل".

ويقود جلال (53 عاما) فريق الإسماعيلي منذ مارس الماضي.

خاض معه 12 مباراة فاز في 8 منها وخسر 4.

ويحتل الإسماعيلي المركز 11 في ترتيب الدوري المصري الممتاز ورصيده 35 نقطة.

الإسماعيلي إيهاب جلال
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