مؤتمر نهائي إفريقيا - مدرب كايزر تشيفز: أتمنى مفاجأة أخرى أمام الأهلي

الجمعة، 16 يوليه 2021 - 15:25

كتب : FilGoal

ستيوارت باكستر

يتمنى ستيوارت باكستر مدرب كايزر تشيفز أن يفاجئه لاعبوه يوم السبت بالفوز على الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الفريق الجنوب إفريقي يخوض نهائي الأبطال لأول مرة في تاريخه ويتحدى الأهلي حامل اللقب على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وقال باكستر في مؤتمر صحفي:"تنتظرنا مباراة استثنائية، أعتقد أن اللاعبين بذلوا قصارى جهدهم في التحضير للمواجهة".

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وواصل "خضنا تحديات عديدة لكن اللاعبين تغلبوا عليها وفاجئوا الجميع. هل لدينا مفاجأة أخرى؟ سنرى".

ويتطلع الأهلي للحفاظ على اللقب والفوز به للمرة العاشرة ليعزز رقمه القياسي في عدد التتويجات.

وتنطلق المباراة مساء السبت في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة.

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