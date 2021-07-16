ماذا فعل موسيماني في 10 مباريات ضد مدرب كايزر تشيفز
الجمعة، 16 يوليه 2021 - 13:28
كتب : محمد عبد العظيم
تتكرر المواجهة بين بيتسو موسيماني وستيوارت باكستر مرة أخرى ولكن تلك المرة والأول على رأس القيادة الأهلي.
والتقى المدربان 10 مرات من قبل فكيف كانت نتائج المواجهات بينهما؟
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