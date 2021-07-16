ماذا فعل موسيماني في 10 مباريات ضد مدرب كايزر تشيفز

دوري أبطال إفريقيا - لاعب واحد من الأهلي في التشكيل المثالي لإياب ربع النهائي

بعد الفيديو المسرب.. رئيس المريخ يخير نائبه بين الاعتذار والاستقالة والحساب

مصدر من كاف لـ في الجول: الاتجاه للعب نهائي دوري الأبطال بعيدا عن شمال إفريقيا.. وموقف الكونفدرالية

تعقيبا على الفيديو المسرب.. رئيس المريخ لـ في الجول: أعتذر لـ الخطيب.. سنحول النائب للتحقيق

وائل جمعة يوضح تصريحاته بشأن موسيماني.. "أتمنى أن يجدد طموحه خارج الأهلي بعد بطولة إفريقيا"

مدرب سطيف لـ في الجول: موسيماني من الأفضل في تاريخ إفريقيا.. ولم أشك في تأهل الأهلي

مدرب وفاق سطيف لـ في الجول: تخطي الترجي يجعلنا نطمح للقب.. ندرك قوة الأهلي ولدينا أفضلية

لا مفاجآت جديدة في إفريقيا.. الوداد يتأهل لنصف نهائي الأبطال بتعادل مثير مع بلوزداد