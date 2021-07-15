الاتحاد السكندري يعلن بدء أولى خطوات بناء ملعبه في برج العرب

أعلن نادي الاتحاد السكندري اتخاذه أولى الخطوات لبناء ملعبه الخاص في مدينة برج العرب بالإسكندرية.

وأوضح النادي أن تنفيذ المشروع بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع على أرض بمدينة برج العرب و التي تقدر مساحتها بـ 52.4 فدان.

ويضم فرع نادى الاتحاد السكندرى ببرج العرب استاد كرة قدم وعددا من الملحقات أبرزها صالة مغطاة وفندق للإقامة وملعب فرعي للتدريبات ومجمع حمامات سباحة ومركز عالمي للتأهيل الطبي والرياضي ومول تجاري وجراج للسيارات.

وستكون هذه الخطوة الأولى في مشروع فرع نادى الاتحاد السكندرى ببرج العرب بجانب تشييد جميع الإنشاءات الرياضية الأخرى الخاصة بالفرع كمرحلة ثانية.

وسيكون التمويل من خلال استتثمار وشراكة مع أحد الدول العربية الشقيقة.