مصطفى محمد: لم أقصر في حق المنتخب الأولمبي

شدد مصطفى محمد مهاجم جالاتاسراي على أنه لم يقصر في ملف المشاركة مع المنتخب الأولمبي بأولمبياد طوكيو 2020.

مصطفى محمد النادي : جالاتا سراي مصر الأوليمبي

ورفض نادي جالاتاسراي مشاركة مهاجمه مع الفراعنة في أولمبياد طوكيو، مثل نادي ليفربول الذي رفض مشاركة محمد صلاح.

وقال مصطفى محمد عبر حسابه الشخصي على تويتر: "بكل حب وفخر كل التوفيق لمنتخبنا الأولمبي بقياده الاب الروحي شوقي غريب ولكل زملائي في المنتخب في الأولمبياد وتحقيق إنجاز جديد".

وأضاف "يعلم الله إنني لم اقصر في حق المنتخب وبذلت كل جهدي لأكون سبب في صعودنا للأولمبياد ولكن قدر الله ألا أشارك ولكن كل دعم لرجال المنتخب".

بكل حب وفخر كل التوفيق لمنتخبنا الاولمبي بقياده الاب الروحي شوقي غريب ولكل زملائي في المنتخب التوفيق في الاولمبياد وتحقيق انجاز جديد يعلم الله انني لم اقصر في حق المنتخب وبذلت كل جهدي لكون سبب في صعودنا للاولمبياد ولكن قدر الله اني لا اشارك ولكن كل دعم لرجاله المنتخب ❤️❤️🇪🇬 pic.twitter.com/wMFhH6uHm7 — Mostafa Mohamed (@mmostafa_11) July 15, 2021

وسافر منتخب مصر الأولمبي صوب اليابان يوم الخميس من أجل المشاركة في مسابقة كرة القدم.

وينطلق مشوار الفراعنة يوم الخميس بمواجهة إسبانيا.

ثم يلعب الفريق ضد نظيره الأرجنتيني يوم الأحد، وأمام استراليا يوم الأربعاء.

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