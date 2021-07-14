نادى "بالم هيلز" يوفر خبرات ومهارات أسطورة التنس العالمي نادال في معسكر تدريبي لأول مرة في مصر

يوم بعد يوم تزداد شعبية التنس في مصر، ويتمنى جمهور اللعبة ظهور أبطال مصريين يشاركون في البطولات الدولية المعروفة، نادي بالم هيلز وضع أول خطوة في تحقيق هذا الحلم بإنشاء ملاعب تنس عالمية بالنادي لاكتشاف المواهب المصرية وتنمية وتطوير قدراتها لإعداد أبطال ينافسون على البطولات الدولية ويحتلون مراكز متقدمة في التصنيف الدولي.

ولم يكتفي نادي بالم هيلز بإتاحة الفرصة للمواهب المصرية باللعب على أفضل ملاعب، واتبع المثل الإنجليزي:"لا تخترع العجلة بل ابدأ من حيث انتهى الآخرون"، ونجح نادي بالم هيلز في استضافة أكاديمية أسطورة التنس الإسبانية "رافاييل نادال" لإقامة معسكر تدريبي لمدة 6 أيام في على ملاعبه، وهي المرة الأولى التي تنظم فيها أكاديمية اللاعب الإسباني الشهير معسكر تدريبي في مصر.

وياتى استثمار بالم هيلز في مجال تنمية المواهب الرياضية، وتخصيصها ملاعب لاستضافة معسكر اكاديمية رافا نادال التدريبى تأكيدا لدعمها تلك المواهب وكوسيلة أساسية في دعم المواهب الشابة والصاعدة التي يتراوح أعمارهم بين 8 و14 عام ، من خلال منحهم الفرصة الذهبية للاستفادة من الموارد التدريبية لأكاديمية نادال القادمة إلى مصر لأول مرة من خلال بالم هيلز، مما دفع الأكاديمية لاستقدام أربعة مدربين إسبان محترفين، في تطوير القوة البدنية والتكيف، إلى جانب 5 مدربين مصريين أخرين لدعمهم في إدارة المعسكر.

ويطمح نادي بالم هيلز من استضافة معسكر أكاديمية "رافا نادال" لاستفادة الناشئين من خبرات المدربين الإسبان للتعرف على أسرار نجاح اللاعب الأسطوري "نادال" ملك الملاعب الترابية، من خلال تعرفهم على التدريبات اللازمة التي تدعمهم في تطوير مهاراتهم، بالإضافة إلى التعرف على قيم ومعايير الجهد والانضباط والأمانة والالتزام والتواضع والاحترام التي نقلها "نادال" باستمرار على مدار سنوات خبرته ومسيرته المهنية ، والتي تعد العلامة المميزة التي تكسب تلك الهوية لأكاديمية نادال والركائز التي تدعم التعليم والتدريب والتنمية الشاملة للمواهب الفردية.

ورغم مرور أكثر من 100 سنة على وجود لعبة التنس في مصر، إلا أن لم تخرج أي موهبة تحتل مراكز متقدمة ببطولات دولية باستثناء عدد محدود، ولذا قد ساهم المعسكر التدريبي في ظهور أبطال مصريين على درب "نادال"، من خلال تعليم الناشئين خلال المعسكر أحدث التدريبات والنظم التي ساعدت على تطوير مستوى اللاعب الإسباني مثل سلسلة تدريبات فريدة تشمل فلسفة التدريب للأكاديمية، كما تم اختبار اللاعبين من خلالها على كيفية لعب التنس الحديث والإبداعي - وهي لعبة تتضمن مهارات فنية تكتيكية ولعب إلى الأمام- كما استفاد المشاركون في معسكر أكاديمية نادال من الدورات التدريبية المركزة والرؤى الخاصة التي ستمتد إلى ما وراء الملعب.

ووضعت الأكاديمية برنامجًا مدروس بشكل جيد لإعداد اللاعبين على أفضل مستوى، فبدأ اليوم في الصباح بإقامة المباراة الافتتاحية، وتدريبات مهارات اللياقة والقدرة على التحمل، ثم توزيع وجبة صحية تتماشى مع برنامج إعداد الأطفال ليصبحوا رياضيين اصحاء، بعدها بدأ برنامج Building a Champion الذي ضم ورش عمل متنوعة تركز على التدريب العقلي، وفي نهاية البرنامج، حصل المشاركون على تقييم شخصي للاعب مع رؤية قيمة لأدائهم الحالي، وخطة تطوير لتحسين لعبتهم بمجرد عودتهم إلى الأكاديمية أو المدرسة.