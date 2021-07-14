سلبية المسحة الثالثة للمنتخب الأولمبي قبل طوكيو 2020

جاءت نتيجة مسحة بعثة لجميع افراد الجهاز الفني واللاعبين للمنتخب الأولمبي سلبية.

جرت المسحة طبقا لتعليمات اللجنة الاولمبية الدولية قبل السفر لطوكيو.

كشف أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة المصري في وقت سابق عن سفر بعثة الفراعنة للمشاركة في الأولمبياد على متن طائرة خاصة.

وقال مجاهد: "المنتخب يسافر يوم الخميس على متن طائرة خاصة لأن مسابقات كرة القدم تنطلق مبكرا ثم ينضم لهم رباعي الأهلي بعد ذلك بعد خوض نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 19 يوليو حتى يكتمل القوام النهائي".

ويستهل منتخب مصر مشواره بلقاء إسبانيا بطل أوروبا في الثاني والعشرين من الشهر الجاري.

ثم تلتقي الأرجنتين وأستراليا لحساب مواجهات المجموعة الثالثة.