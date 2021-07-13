تصاعد أزمة منع جالاتاسراي من دخول اليونان "تعصب وتعسف ومعاملة سيئة"

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 - 13:27

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - جالاتا سراي

نشرت وزارة الخارجية التركية بيانا تعلق فيه على الموقف المحرج الذي تعرض له فريق جالاتاسراي في اليونان.

وكان من المفترض أن يلعب جالاتاسراي الذي يضم مصطفى محمد ودية أمام فريق المحترف المصري الآخر، أحمد حسن "كوكا"، لكن السلطات اليونانية رفضت دخول الفريق التركي بسبب عدم اعتماد اليونان لفحوصات PCR التي قام بها الفريق التركي.

وجاء بيان الخارجية التركية على النحو التالي:-

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رد المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير تانجو بيلجيتش، على سؤال يتعلق بسوء معاملة اليونان حيال فريقنا جالاتاسراي لكرة القدم.

سافر فريق جالاتاسراي لكرة القدم إلى أثينا يوم 12 يوليو على متن طائرة خاصة لخوض مباراة خاصة مع نادي أولمبياكوس اليوناني يوم 13 يوليو.

إن عدم اعتبار اختبارات PCR السلبية التي أجراها الفريق وطلب إجراء اختبارات جديدة من كافة أعضاءه بعيد عن اللباقة وحسن النية.

اتخذ فريق جالاتاسراي القرار الصائب بالعودة إلى تركيا، إثر المعاملة السيئة والتعسفية التي لقيها من قبل اليونان.

إن استقبال اليونان لأحد أعرق الفرق التركية بهذا الشكل، يعكس مدى تعصبها ضد تركيا حتى في مجال الرياضية.

عقب الواقعة، أصدر جالاتاسراي بيانا قال فيه: "نفذنا كل ما طلبه الجانب اليوناني، مثل تحليل PCR ورابيد تيست قبل 48 ساعة من الدخول، بجانب شهادة الحصول على اللقاح".

وأردف البيان "بعد ذلك قررت السلطات اليونانية عدم دخولنا لعدم قبول تحليل PCR الخاص بنا، وأمرونا بإعادة التحليل بأسلوب غير لائق".

وأفادت قناة النادي التركي، أن السلطات اليونانية لم تزود الفريق التركي حتى بالمياه خلال فترة الانتظار، ورفضوا منحهم مكانا للانتظار داخل المطار.

وأوضحت قناة النادي أن الفريق تم تزويده بالمياه فقط بعد تدخل السفير التركي لدى اليونان.

جالاتاسراي مصطفى محمد أولمبياكوس كوكا
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