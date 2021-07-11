مباشر نهائي يورو 2020 - إيطاليا (1) - (1) إنجلترا.. كييزا يعود للملعب

الأحد، 11 يوليه 2021 - 20:24

كتب : FilGoal

إيطاليا - إنجلترا - ليوناردو بونوتشي

على ملعب ويمبلي التاريخي في لندن، يواجه المنتخب الإيطالي نظيره الإنجليزي، في نهائي تاريخي لـ يورو 2020.

المهرجان الكروي الرائع شارف على الانتهاء، وبطله إما سيكون إيطاليا للمرة الثانية، أو إنجلترا للمرة الأولى.

طالع تشكيل الفريقين وتابع المباراة لحظة بلحظة من هنا

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ق74: جوردان هيندرسون في مكان ديكلان رايس

ق73: بيراردي يهدر فرصة المباراة.. طولية من بونتوشي يقابلها بيراردي بكرة رائعة تعلو العارضة

ق70: بوكايو ساكا يشارك بدلا من تريبييه

ق67: جووووووووول بونوتشي.. ركنية تصل إلى فيراتي الذي يسدد في القائم لتسقط أمام بونوتشي الذي يدرك التعادل.

ق64: رأسية جون ستونز يتصدى لها دوناروما إلى ركنية

ق63: جووووووول؟ لا.. كييزا يتألق ويمر ويسدد ولكن أي تصد يا بيكفورد

ق57: كييزا يخترق وكرته تصل لإنسيني الذي يسدد من زاوية ضيقة يتصدى لها بيكفورد

ق54: بريان كريستانتي يحل بدلا من نيكولا باريلا، ودومينيكو بيراردي بدلا من تشيرو إيموبيلي

ق49: إنسيني يهدد بركلة حرة قرب مرمى بيكفورد

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق46: ضغط أزرق لإدراك التعادل.. فيراتي يسدد في يد بيكفورد

ق34: كييزا يسدد من خارج المنطقة بجوار قائم بيكفورد

ق30: الأتزوري يحاول التماسك بعد نصف ساعة صعبة على صفوفهم

ق15: ضغط كبير من إنجلترا واستغلال لضعف الجبهة اليمنى بقيادة دي لورينزو

كيران تريبييه يمرر عرضية تجد لوك شو الذي يسدد بوووووم في شباك دوناروما

ق3: بداية لا تصدق لوك شو جووووووووول!

انطلاق المباراة

إيطاليا إنجلترا يورو 2020
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