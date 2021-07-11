مباشر في الدوري - المقاصة (1)-(3) الأهلي.. جوووول الثالث للأحمر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مصر للمقاصة ضد الأهلي المؤجلة من الجولة الـ18 للدوري المصري.

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ق 74: جوووووول محمد شريف والهاتريك

ق 73: نزول كهربا وديانج وخروج الشحات وحمدي فتحي

ق 68: تمريرات قصيرة من الأهلي داخل منطقة الجزاء ويهدر الثالث بغرابة

ق 62: جوووول محمد شريف والثاني

ق 59: نزول صلاح محسن بدلا من أجايي

ق 53: الفيديو يلغي الهدف بداعي التسلل

ق 49: جووول محمد شريف والثاني

ق 46: هدف ضائع من الأهلي بعد انفراد من محمد شريف وعرضية إلى أجايي لكن الدفاع تداخل معه وأجبره على لعب الكرة بشكل خاطئ أمام الشباك الخالية

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل 1-1

ق 48: عرضية من معلول ورأسية من أفشة تصطدم بالقائم

ق 38: جوووول التعادل للأهلي برأسية من محمد شريف بعد عرضية علي معلول

ق 36: انطلاقة من معلول بعد تمريرة السولية وتسديدة تمر جوار القائم

ق 34: جووول الأول للمقاصة من ركلة جزاء عن طريق أحمد مودي

ق 33: ركلة جزاء للمقاصة بعد العودة للفيديو وعرقلة من قبل أيمن أشرف لباسم مرسي

ق 26: رأسية قوية من محمد شريف والحارس يتألق ويبعدها

ق 23: ضغط أحمر قوي وهدف غير محتسب للأهلي من محمد شريف بعد تسلل حسين الشحات

ق 19: فرصة خطيرة ضائعة من أفشة بعدما تلقى عرضية من الشحات جعلته في مواجهة المرمى وحاول مراوغة الحارس قبل أن يبعدها الدفاع

ق 12: الفيديو يلغي ركلة الجزاء

ق 12: ركلة جزاء للأهلي بعد سقوط محمد شريف بعد عرقلة من أحمد صبيحة

ق 4: تسديدة من باسم مرسي والشناوي يتصدى

انطلاق المباراة