مباشر في الدوري - المقاصة (1)-(3) الأهلي.. جوووول الثالث للأحمر

الأحد، 11 يوليه 2021 - 18:32

كتب : FilGoal

مصر للمقاصة - الأهلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مصر للمقاصة ضد الأهلي المؤجلة من الجولة الـ18 للدوري المصري.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ـــــــــــــــــ

أخبار متعلقة
تشكيل المقاصة - فوافي على الدكة.. وباسم مرسي يقود الهجوم أمام الأهلي تشكيل الأهلي – أجايي أساسي.. 3 تغييرات من موسيماني ضد المقاصة الإسماعيلي: لم نصدر قرارات برحيل أي لاعب

ق 74: جوووووول محمد شريف والهاتريك

ق 73: نزول كهربا وديانج وخروج الشحات وحمدي فتحي

ق 68: تمريرات قصيرة من الأهلي داخل منطقة الجزاء ويهدر الثالث بغرابة

ق 62: جوووول محمد شريف والثاني

ق 59: نزول صلاح محسن بدلا من أجايي

ق 53: الفيديو يلغي الهدف بداعي التسلل

ق 49: جووول محمد شريف والثاني

ق 46: هدف ضائع من الأهلي بعد انفراد من محمد شريف وعرضية إلى أجايي لكن الدفاع تداخل معه وأجبره على لعب الكرة بشكل خاطئ أمام الشباك الخالية

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل 1-1

ق 48: عرضية من معلول ورأسية من أفشة تصطدم بالقائم

ق 38: جوووول التعادل للأهلي برأسية من محمد شريف بعد عرضية علي معلول

ق 36: انطلاقة من معلول بعد تمريرة السولية وتسديدة تمر جوار القائم

ق 34: جووول الأول للمقاصة من ركلة جزاء عن طريق أحمد مودي

ق 33: ركلة جزاء للمقاصة بعد العودة للفيديو وعرقلة من قبل أيمن أشرف لباسم مرسي

ق 26: رأسية قوية من محمد شريف والحارس يتألق ويبعدها

ق 23: ضغط أحمر قوي وهدف غير محتسب للأهلي من محمد شريف بعد تسلل حسين الشحات

ق 19: فرصة خطيرة ضائعة من أفشة بعدما تلقى عرضية من الشحات جعلته في مواجهة المرمى وحاول مراوغة الحارس قبل أن يبعدها الدفاع

ق 12: الفيديو يلغي ركلة الجزاء

ق 12: ركلة جزاء للأهلي بعد سقوط محمد شريف بعد عرقلة من أحمد صبيحة

ق 4: تسديدة من باسم مرسي والشناوي يتصدى

انطلاق المباراة

الأهلي مصر للمقاصة الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
مباشر نهائي يورو 2020 - إيطاليا ضد إنجلترا من أجل التاريخ 22 دقيقة | يورو 2020
انتظام ثنائي الأهلي في تدريبات المنتخب الأولمبي 27 دقيقة | طوكيو 2020
تشكيل يورو 2020 – كييزا يبدأ.. وإيموبيلي أساسي مع إيطاليا أمام إنجلترا 58 دقيقة | يورو 2020
تشكيل يورو 2020 - ساوثجيت بثلاثة مدافعين وستيرلنج يشارك كين في الهجوم أمام إيطاليا ساعة | يورو 2020
قبل نهائي اليورو.. جماهير إنجلترا تقتحم ملعب ويمبلي ساعة | يورو 2020
عبد اللطيف الدوماني مديرا فنيا لـ طنطا ساعة | مصر
الثلاثي يتساوي.. دجوكوفيتش يحقق لقبه الـ20 في جراند سلام من بوابة ويمبلدون ساعة | رياضات أخرى
تعرف على تفاصيل اجتماع مجاهد والبدري 2 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 منها ما يحدث لأول مرة في التاريخ.. أرقام قياسية شهدتها يورو 2020 2 تغيير موعد مواجهة المقاصة ضد الأهلي 3 وزير الرياضة يرد على "عودة مرتضى لرئاسة الزمالك الخميس" 4 في الجول يكشف سبب غياب طاهر وبواليا أمام مصر للمقاصة
قد ينال إعجابك