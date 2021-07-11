استراحة في الدوري - المقاصة (1)-(1) الأهلي
الأحد، 11 يوليه 2021 - 18:32
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مصر للمقاصة ضد الأهلي المؤجلة من الجولة الـ18 للدوري المصري.
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ق 48: عرضية من معلول ورأسية من أفشة تصطدم بالقائم
ق 38: جوووول التعادل للأهلي برأسية من محمد شريف بعد عرضية علي معلول
ق 36: انطلاقة من معلول بعد تمريرة السولية وتسديدة تمر جوار القائم
ق 34: جووول الأول للمقاصة من ركلة جزاء عن طريق أحمد مودي
ق 33: ركلة جزاء للمقاصة بعد العودة للفيديو وعرقلة من قبل أيمن أشرف لباسم مرسي
ق 26: رأسية قوية من محمد شريف والحارس يتألق ويبعدها
ق 23: ضغط أحمر قوي وهدف غير محتسب للأهلي من محمد شريف بعد تسلل حسين الشحات
ق 19: فرصة خطيرة ضائعة من أفشة بعدما تلقى عرضية من الشحات جعلته في مواجهة المرمى وحاول مراوغة الحارس قبل أن يبعدها الدفاع
ق 12: الفيديو يلغي ركلة الجزاء
ق 12: ركلة جزاء للأهلي بعد سقوط محمد شريف بعد عرقلة من أحمد صبيحة
ق 4: تسديدة من باسم مرسي والشناوي يتصدى
انطلاق المباراة