استراحة في الدوري - المقاصة (1)-(1) الأهلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مصر للمقاصة ضد الأهلي المؤجلة من الجولة الـ18 للدوري المصري.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ـــــــــــــــــ

ق 48: عرضية من معلول ورأسية من أفشة تصطدم بالقائم

ق 38: جوووول التعادل للأهلي برأسية من محمد شريف بعد عرضية علي معلول

ق 36: انطلاقة من معلول بعد تمريرة السولية وتسديدة تمر جوار القائم

ق 34: جووول الأول للمقاصة من ركلة جزاء عن طريق أحمد مودي

ق 33: ركلة جزاء للمقاصة بعد العودة للفيديو وعرقلة من قبل أيمن أشرف لباسم مرسي

ق 26: رأسية قوية من محمد شريف والحارس يتألق ويبعدها

ق 23: ضغط أحمر قوي وهدف غير محتسب للأهلي من محمد شريف بعد تسلل حسين الشحات

ق 19: فرصة خطيرة ضائعة من أفشة بعدما تلقى عرضية من الشحات جعلته في مواجهة المرمى وحاول مراوغة الحارس قبل أن يبعدها الدفاع

ق 12: الفيديو يلغي ركلة الجزاء

ق 12: ركلة جزاء للأهلي بعد سقوط محمد شريف بعد عرقلة من أحمد صبيحة

ق 4: تسديدة من باسم مرسي والشناوي يتصدى

انطلاق المباراة