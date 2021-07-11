مدرب سلة الزمالك: احتججنا على بنود الانتقالات بكل احترام.. ولا أتمنى التوفيق لـ أوجستي ضدنا

الأحد، 11 يوليه 2021 - 02:07

كتب : FilGoal

فريق الزمالك - كرة سلة

تحدث ياسر عبد الوهاب مدرب سلة الزمالك عن لائحة الانتقالات الجديدة وتأثيرها على الفريق الموسم المقبل، واحتمالية قيادة الإسباني أجوسيتي بوش للأهلي عقب رحيله عن تدريب الأبيض.

وقال ياسر عبد الوهاب: "الاجتماع كان من أجل لمناقشة بند الانتقالات، خاصة لأن المبالغ ضخمة حال قرر الفريق إتمام أكثر من صفقة واحدة".

وأضاف "الزمالك متضرر من اللائحة، نحن أبطال الدوري وإفريقيا، أنس أسامة ومهاب ياسر وأحمد حاتم سيرحلون و4 لاعبين عقودهم انتهت فكيف سنخوض الدوري".

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وأكمل الموسم المقبل سنخوض بطولة إفريقيا لأننا حامل اللقب وبطل الدوري، مجدي فريخة رئيس الاتحاد يساعدنا، واحتججنا على البنود بكل احترام".

وأردف "الاتحاد السكندري متضرر أيضا من البنود، لم نوافق أو نرفض اللائحة ولم يُعرض الجواب علينا في نادي الزمالك، جاءنا جواب واحد فقط وهو لحضور الاجتماع مع اتحاد الكرة".

وواصل "بالتأكيد اتحاد السلة سيريد نجاح الموسم المقبل ولن يقبل بتراجع مستوى الزمالك، كان لابد من تنفيذ اللائحة في الموسم بعد المقبل من أجل توفيق الأوضاع".

واعتمد اتحاد السلة لائحة الانتقالات الجديدة بموافقة الأغلبية. (طالع التفاصيل)

وتطرق للحديث عن أوجستي بوش مدرب الفريق السابق: "لجنتا الزمالك عرضا عليه التجديد وهو طلب النقاش بعد نهاية الموسم".

وتابع |عقد جلسة مع حسين لبيب رئيس النادي لكن رد أنه سيرد بعد العودة من الإجازة، ورئيس النادي أوضح له أنه سيلبي كل طالباته".

وأتم "أوجستي قال إن عرض الزمالك لم يكن يتخيله، نحترم رأيه ونتمنى له التوفيق ولكن ليس ضدنا (ضاحكا)".

كرة سلة ياسر عبد الوهاب الزمالك - كرة سلة
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