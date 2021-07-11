مباشر نهائي كوبا أمريكا - الأرجنتين (1) (0) البرازيل.. جوووووووووول دي ماريا

الأحد، 11 يوليه 2021 - 01:45

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - نيمار - كوبا أمريكا 2021

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأرجنتين والبرازيل في نهائي كوبا أمريكا 2021.

المباراة تقام في ملعب ماراكانا الأسطوري بولاية ريو دي جانيرو في البرازيل.

إذ استمر التعادل خلال الـ 90 دقيقة سيتم اللجوء لشوطين إضافيين، وإذ استمر سيُحسم البطل بركلات الترجيح.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا.

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ق 22: جووووووول دي ماريا والأول للأرجنتين.. بينية طولية تصل إلى دي ماريا الذي يسجل الكرة ساقطة من فوق إيدرسون.

ق 3: بطاقة صفراء مبكرة لفريد لاعب وسط البرازيل عقب تدخل قوي على مونتيل مدافع الأرجنتين.

بداية اللقاء

الأرجنتين البرازيل نهائي كوبا أمريكا 2021 كوبا أمريكا 2021
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