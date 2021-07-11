مباشر نهائي كوبا أمريكا - الأرجنتين (1) (0) البرازيل.. جوووووووووول دي ماريا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأرجنتين والبرازيل في نهائي كوبا أمريكا 2021.

المباراة تقام في ملعب ماراكانا الأسطوري بولاية ريو دي جانيرو في البرازيل.

إذ استمر التعادل خلال الـ 90 دقيقة سيتم اللجوء لشوطين إضافيين، وإذ استمر سيُحسم البطل بركلات الترجيح.

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ق 22: جووووووول دي ماريا والأول للأرجنتين.. بينية طولية تصل إلى دي ماريا الذي يسجل الكرة ساقطة من فوق إيدرسون.

ق 3: بطاقة صفراء مبكرة لفريد لاعب وسط البرازيل عقب تدخل قوي على مونتيل مدافع الأرجنتين.

بداية اللقاء