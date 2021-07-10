الاختبار الأخير.. محمود عاشور يدير مباراة مصر للمقاصة والأهلي تحكيميا

السبت، 10 يوليه 2021 - 21:22

كتب : FilGoal

محمود عاشور

سيدير محمود عاشور مباراة مصر المقاصة والأهلي في مباراة مؤجلة من الجولة 18 من الدوري المصري.

ويحل الأهلي ضيفا على الفريق الفيومي في استاد الجيش بالسويس في السابعة مساءً.

وسيكون ذلك الاختبار الأخير لمحمود عاشور قبل السفر إلى اليابان للمشاركة كحكم فيديو في مسابقات كرة القدم بأولمبياد طوكيو الشهر الجاري.

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وسيعاون عاشور، أحمد نوفل وعماد العقاد كحكمين مساعدين، ومحمد الدسوقي كحكم رابع.

في تقنية الفيديو سيتواجد طارق مجدي ويعاونه عاطف حسين.

وأدار عاشور 11 مباراة الموسم الجاري في الدوري واحتسب 10 ركلات جزاء من بينها 4 في مباراة غزل المحلة والإسماعيلي.

وسبق أن أدار مباراة إنبي والأهلي وانتهت بفوز الأهلي 3-1 في الجولة 13.

ولم يدر أي مباراة لمصر للمقاصة الموسم الجاري.

مصر للمقاصة الأهلي محمود عاشور
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