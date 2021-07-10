مواعيد مباريات اليوم 10 يوليو 2021.. اضبط ساعتك على لقاء السحاب بين البرازيل والأرجنتين

السبت، 10 يوليه 2021 - 10:36

كتب : FilGoal

نيمار - لوكاس باكيتا - البرازيل - تشيلي - كوبا أمريكا 2021

في الثانية بعد منتصف ليل السبت سينطلق نهائي كوبا أمريكا 2021 بين العملاقين البرازيل والأرجنتين.

وتنقل قناة beIN Max 5 المباراة.

وفي التاسعة مساء وعلى قناة beIN 1 Premium ينطلق نهائي الكونفدرالية بين الرجاء وشبيبة القبائل.

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