تشكيل كوبا أمريكا - تغييرات لـ كولومبيا وبيرو في مباراة تحديد المركز الثالث
السبت، 10 يوليه 2021 - 01:12
كتب : FilGoal
أجرى منتخبا كولومبيا وبيرو عدة تغييرات قبل مواجهة تحديد المركز الثالث لـ كوبا أمريكا 2021.
رينالدو رويدا المدير الفني لمنتخب كولومبيا أجرى تغييرين في خط الدفاع، وأشرك إدوين كاردونا بجوار دوفان زاباتا في خط الهجوم.
بينما عاد أندري كارييو لمشاركة جانليوكا لابادولا في خط الهجوم بقيادة الأرجنتيني ريكاردو جاريكا.
وجاء تشكيل كولومبيا:
حراسة المرمى: كامييو فارجاس
الدفاع: ويليام تسييو – أوسكار مورييو – ييري مينا – ستيفن ميدينا
الوسط: لويس دياز – جوستافو كويار – ويليمار باريوس – خوان كوادرادو
الهجوم: إدوين كاردونا – دوفان زاباتا
🚨 ¡TITULARES!
Este es nuestro 11 inicial para enfrentar a @SeleccionPeru por la CONMEBOL @CopaAmerica #VamosColombia 🇨🇴#VibraElContinente pic.twitter.com/x6Bf5v7q8f— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) July 9, 2021
فيما جاء تشكيل بيرو:
حراسة المرمى: بيدرو جاييسي
الدفاع: ألدو كروزو – أندرسون سانتاماريا – ألكسندر كايينس – ماركوس لوبيز
الوسط: ريناتو تابيا – يوشيمير يوتون – سيرخيو بنيا
الهجوم: أندري كارييو – كريستيان كويفا – جانليوكا لابادولا
¡Equipo confirmado! 🔴⚪️🔴
Este es el once de nuestra @SeleccionPeru 🇵🇪 para enfrentar a @FCFSeleccionCol 🇨🇴 por el tercer puesto.
¡Vamos muchachos! 👊🏻#UnidosPorNuestrosColores#ArribaPerú 💪🏻 pic.twitter.com/2DV6R1VPap— Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) July 9, 2021
المنتخبان التقيا من قبل في دور المجموعات ضمن مباريات المجموعة الثانية، وفازت بيرو بنتيجة 2-1 على كولومبيا.