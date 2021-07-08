انتهت في الدوري – المقاولون (0) - (2) الأهلي.. انتصار المارد الأحمر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي المقاولون العرب والأهلي التي تقام في ملعب بتروسبورت في لقاء مؤجل من الجولة 26 من الدوري المصري.

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نهاية المباراة بانتصار الأهلي بهدفين دون رد.

ق90+4: جووول محمد شريف يسجل الهدف الثاني للأهلي من انفراد تام بتسديدة زاحفة.

ق88: سيطرة من الأهلي على الكرة بعد الهدف.

ق81: تبديل للأهلي بمشاركة بدر بانون بدلا من طاهر محمد طاهر.

ق81: تبديل للمقاولون بمشاركة أحمد داوودا بدلا من محمد مجلي.

ق78: جووول أووول للأهلي عن طريق صلاح محسن بعدما أكدت تقنية الفدييو عبور الكرة لخط المرمى.

ق77: تسديدة من صلاح محسن ارتطمت بالعارضة وسقطت على خط المرمى ومطالبات من الأهلي باحتساب هدفا ومحمود البنا في انتظار التأكد من تقنية الفيديو.

ق76: تبادل رائع للكرة بين صلاح محسن ومعلول وتسديدة مقوسة من الأول شتتها دفاع المقاولون لركلة ركنية مرت دون خطورة.

ق74: تبديل للمقاولون بخروج لويس إدوارد ومشاركة أحمد العربي.

ق73: عرضية طولية من أفشة من ركلة حرة حولها حمدي فتحي برأسية قوية لكنها مرت بجوار مرمى المقاولون بقليل.

ق69: تبديل للاهلي بمشاركة صلاح محسن بدلا من حسين الشحات.

ق63: تبديلان للمقاولون بمشاركة كريم مصطفى وعمر فتحي "سافيولا" وخروج عبد الله ياسين ومحمد حمدي زكي.

ق60: تسديدة من بواليا برأسية ارتدت من جسد مدافع المقاولون فاروقا نور الدين تابعها مهاجم الأهلي بتسديدة أخرى شتتها لاعب المقاولون مرة أخرى.

ق56: تبديل أول للأهلي بمشاركة بواليا بدلا من ياسر إبراهيم.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق45+1: تسديدة يسارية قوية من اكرم توفيق لكنها مرت بجوار المرمى.

ق33: بينية من طاهر لديانج لكن تسديدة الأخير تصدى لها حسن شاهين وذهبت لركلة ركنية.

ق25: مراوغة جيدة من طاهر للاعب المقاولون لكن تسديدته اليسارية ذهبت ضعيفة ليتصدى لها حسن شاهين.

ق17: مازال التعادل السلبي مستمرا وانحصار اللعب في وسط الملعب.

ق4: تسديدة بلا معنى من ديانج في أولى تهديدات الأهلي ولكن تصويبته ذهبت لخارج الملعب.

انطلاق المباراة.