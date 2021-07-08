مباشر في الدوري - الإنتاج الحربي (1) - (1) بيراميدز.. التعااادل

الخميس، 08 يوليه 2021 - 18:39

كتب : FilGoal

بيراميدز - الإنتاج الحربي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الإنتاج الحربي، وبيراميدز، ضمن مباريات الجولة الـ22 من الدوري المصري.

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ق. 30 جووول التعااادل لبيراميدز. عرضية من إسلام عيسى إلى دودو الجباس الذي يقابلها برأسية في المرمى.

ق. 21 تمهيدة بالصدر من الجباس إلى عمر جابر الذي انفرد وراوغ الحارس وسدد في الشباك الجانبية.

ق. 12 تصويبة قوية من دودو الجباس فوق المرمى.

ق. 10 جوووول أووول. عرضية من مامادو نياس، يقابلها مصطفى البدري بتصويبة في المرمى.

انطلاق المباراة.

بداية المباراة بعد قليل

في الدوري بيراميدز الإنتاج الحربي
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