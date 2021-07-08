تشكيل بيراميدز – عودة رمضام صبحي.. والجباس يقود الهجوم أمام الإنتاج الحربي

الخميس، 08 يوليه 2021 - 18:12

كتب : FilGoal

بيراميدز - الرجاء المغربي

يقود دودو الجباس هجوم بيراميدز أمام الإنتاج الحربي، فيما يعود رمضان صبحي كأساسي بعد انتهاء إيقافه.

أعلن تاكيس جونياس تشكيل بيراميدز لمواجهة الإنتاج الحربي بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الـ22 من الدوري المصري.

شريف إكرامي يحرس المرمى في غياب أحمد الشناوي، ويتواجد رمضان صبحي بجانب عبد الله السعيد، وإسلام عيسى تحت المهاجم.

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وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

الدفاع: طارق طه – أحمد أيمن منصور – أحمد سامي – عمر جابر

الوسط: أحمد توفيق – إريك تراوري.

أمامهما: رمضان صبحي – عبد الله السعيد – إسلام عيسى.

الهجوم: دودو الجباس.

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