مباشر يورو 2020 – إنجلترا (1) - (1) الدنمارك.. سترلينج والتعاااااااادل
الأربعاء، 07 يوليه 2021 - 20:23
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي إنجلترا والدنمارك التي تقام في ملعب ويمبلي في نصف نهائي يورو 2020.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا
ق39: جوووووووووووووووول سترلينج يدرك التعاااااااادل لإنجلترا.
ق38: يا رباااااااااااه شماااااكيل يتألق ويحرم سترلينج من التعادل من انفراد تاااام.
ق36: الحائط البشري يشتت تسديدة سترلينج.
ق36: ركلة حرة لإنجلترا بعد عرقلة هاري كين من أمام منطقة جزاء الدنمارك.
ق30: جوووووووووووووول أوووووووووول للدنمارك بتسديدة صاروخية من ميكيل دامسجارد من ركلة حرة مباشرة من أمام منطقة الجزاء.
ق29: ركلة حرة من أمام منطقة الجزاء للدنمارك.
ق26: تسديدة مقوسة رائعة من دامسجارد من داخل منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار المرمى بقليل.
ق16: تسديدة من هويبيرج تصدى لها بيكفورد بثبات وأخطأ الحارس في تمرير الكرة وسددها برايثوايت لكنها ذهبت لركلة ركنية.
ق15: تسديدة بدون معنى من هاري كين ذهبت أعلى المرمى الدنماركي بكثير.
ق13: تسديدة زاحفة من سترلينج تصدى لها كاسبر شمايكل بثبات.
ق10: سيطرة إنجليزية على الكرة حتى الآن وسط غياب الفرص الخطيرة.
انطلاق المباراة.