مباشر يورو 2020 – إنجلترا (1) - (1) الدنمارك.. سترلينج والتعاااااااادل

الأربعاء، 07 يوليه 2021 - 20:23

كتب : FilGoal

ميكيل دامسجارد - إنجلترا والدنمارك - يورو 2020

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي إنجلترا والدنمارك التي تقام في ملعب ويمبلي في نصف نهائي يورو 2020.

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ق39: جوووووووووووووووول سترلينج يدرك التعاااااااادل لإنجلترا.

ق38: يا رباااااااااااه شماااااكيل يتألق ويحرم سترلينج من التعادل من انفراد تاااام.

ق36: الحائط البشري يشتت تسديدة سترلينج.

ق36: ركلة حرة لإنجلترا بعد عرقلة هاري كين من أمام منطقة جزاء الدنمارك.

ق30: جوووووووووووووول أوووووووووول للدنمارك بتسديدة صاروخية من ميكيل دامسجارد من ركلة حرة مباشرة من أمام منطقة الجزاء.

ق29: ركلة حرة من أمام منطقة الجزاء للدنمارك.

ق26: تسديدة مقوسة رائعة من دامسجارد من داخل منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار المرمى بقليل.

ق16: تسديدة من هويبيرج تصدى لها بيكفورد بثبات وأخطأ الحارس في تمرير الكرة وسددها برايثوايت لكنها ذهبت لركلة ركنية.

ق15: تسديدة بدون معنى من هاري كين ذهبت أعلى المرمى الدنماركي بكثير.

ق13: تسديدة زاحفة من سترلينج تصدى لها كاسبر شمايكل بثبات.

ق10: سيطرة إنجليزية على الكرة حتى الآن وسط غياب الفرص الخطيرة.

انطلاق المباراة.

إنجلترا الدنمارك يورو 2020
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