يتبقى الإعلان الرسمي فقط.. حكيمي يجتاز الفحص الطبي في سان جيرمان

اجتاز أشرف حكيمي لاعب منتخب المغرب الفحص الطبي في نادي باريس سان جيرمان ليصبح لاعبا ضمن صفوف الفريق الفرنسي.

ووقع أشرف حكيمي عقود انضمامه لصفوف باريس سان جيرمان حتى عام 2026 قادما من إنتر ميلان الإيطالي.

ويتبقى فقط الإعلان الرسمي عن الصفقة من قبل باريس سان جيرمان، الذي من المتوقع أن يكون خلال الساعات القليلة المقبلة.

وظهر حكيمي في نادي باريس سان جيرمان رفقة ليوناردو المدير الرياضي للنادي الفرنسي ووكيل أعمال أليخاندرو كامانو.

ولم يتم الكشف عن قيمة الصفقة، لكن التقارير الصحفية أشارت إلى اقترابها من 70 مليون يورو، بجانب بعض المتغيرات المالية بين الناديين الفرنسي والإيطالي.

وبعد إتمام صفقة أشرف حكيمي من قبل باريس سان جيرمان، سيركز النادي الفرنسي خلال الأيام القليلة المقبلة على إتمام التعاقد مع سيرجيو راموس قائد ريال مدريد السابق والإعلان الرسمي عن الصفقة.

كما ينتظر النادي الفرنسي نهاية بطولة يورو 2020 لإتمام التعاقد مع جيانلويجي دوناروما حارس مرمى ميلان ومنتخب إيطاليا.