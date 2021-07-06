يتبقى الإعلان الرسمي فقط.. حكيمي يجتاز الفحص الطبي في سان جيرمان

الثلاثاء، 06 يوليه 2021 - 17:47

كتب : FilGoal

أشرف حكيمي

اجتاز أشرف حكيمي لاعب منتخب المغرب الفحص الطبي في نادي باريس سان جيرمان ليصبح لاعبا ضمن صفوف الفريق الفرنسي.

ووقع أشرف حكيمي عقود انضمامه لصفوف باريس سان جيرمان حتى عام 2026 قادما من إنتر ميلان الإيطالي.

ويتبقى فقط الإعلان الرسمي عن الصفقة من قبل باريس سان جيرمان، الذي من المتوقع أن يكون خلال الساعات القليلة المقبلة.

أخبار متعلقة
رومانو: حكيمي يخضع للفحص الطبي في باريس.. وصفقة راموس تتم قريبا ليكيب: مبابي أخبر باريس سان جيرمان بعدم تجديد تعاقده باريس سان جيرمان يجدد لشقيق مبابي الأصغر حتى 2024

وظهر حكيمي في نادي باريس سان جيرمان رفقة ليوناردو المدير الرياضي للنادي الفرنسي ووكيل أعمال أليخاندرو كامانو.

ولم يتم الكشف عن قيمة الصفقة، لكن التقارير الصحفية أشارت إلى اقترابها من 70 مليون يورو، بجانب بعض المتغيرات المالية بين الناديين الفرنسي والإيطالي.

وبعد إتمام صفقة أشرف حكيمي من قبل باريس سان جيرمان، سيركز النادي الفرنسي خلال الأيام القليلة المقبلة على إتمام التعاقد مع سيرجيو راموس قائد ريال مدريد السابق والإعلان الرسمي عن الصفقة.

كما ينتظر النادي الفرنسي نهاية بطولة يورو 2020 لإتمام التعاقد مع جيانلويجي دوناروما حارس مرمى ميلان ومنتخب إيطاليا.

أشرف حكيمي باريس سان جيرمان إنتر ميلان
نرشح لكم
أخر الأخبار
مران الأهلي - عودة هاني ومحمد محمود يشارك لأول مرة دقيقة | الدوري المصري
يتبقى الإعلان الرسمي فقط.. حكيمي يجتاز الفحص الطبي في سان جيرمان 11 دقيقة | ميركاتو
الزمالك يبدأ أعمال صيانة وتطوير ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة 42 دقيقة | الدوري المصري
الزمالك ينفي أنباء الاستغناء عن لاعبيه الحاليين 57 دقيقة | الدوري المصري
وادي دجلة يشيد بإنجازات بطلات الكرة الطائرة ساعة | رياضات أخرى
مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول سبب تأخر عودة محمد محمود.. وموعد مشاركته بالمران ساعة | الدوري المصري
الفرج والدوسري والشهراني يقودون السعودية في طوكيو 2020 2 ساعة | طوكيو 2020
ميرور: بيل يفكر في اعتزال اللعب للأندية العام المقبل 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قائمة مصر - غياب مصطفى محمد.. والشناوي ضمن الثلاثي الكبير في طوكيو 2 مؤتمر موسيماني "الذي لن ينام": لدي أفضل حارس في مصر.. وهذا ما قلته للاعبين 3 تأجيل مباراة الزمالك وغزل المحلة 4 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول سبب تأجيل لقاء الزمالك والمحلة
قد ينال إعجابك