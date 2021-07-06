وادي دجلة يشيد بإنجازات بطلات الكرة الطائرة

الثلاثاء، 06 يوليه 2021 - 16:31

كتب : FilGoal

كرة طائرة - وادي دجلة تحت 14 سنة ناشئات

أشاد مجلس إدارة وادي دجلة بتتويج فريق الكرة الطائرة تحت 14 سنة نائشئات ببطولة الجمهورية.

وأقيمت البطولة في الفترة ما بين 24 حتى 26 من شهر يونيو الماضي ونجح الفريق في اقتناص اللقب بسجل خال من الهزائم متفوقا على جميع منافسيه.

ويضم فريق وادى دجلة الفائز ببطولة الجمهورية كل من تسنيم محمد، هيا حسام، رؤى أحمد، جنى إسلام ، فرح الجندي، ماريا رامي، هنا محمد، نور وليد، مريهان محمد، سهيلة محمد، فرح أحمد، نيجار إسماعيل، ميرنا حسام، سلمى محمد، جنى بهي، ريناد حاتم.

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ويقود الجهاز الفني هاني مصيلحي رئيس الجهاز الفني، ويعاونه كلا من ياسر عبد الهادي، أحمد عبد العظيم، والكابتن مي حسني محلل أداء، الدكتورة ميرا جورج طبيب الفريق.

جاء ذلك استمرارًا لمسيرة إنجازات نادي وادى دجلة بجميع الألعاب الرياضية، وفوز أبطال النادي بالعديد من البطولات المحلية والدولية والتتويج بالمئات من الميداليات المتنوعة بمختلف المنافسات، والاستحواذ على المراكز الأولى بالتصنيفات المحلية.

وادي دجلة
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