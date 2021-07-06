نادر شوقي: عرض تركي لـ أحمد ريان.. وهذا سيساعد أكرم توفيق على النجاح

كشف نادر شوقي وكيل أحمد ياسر ريان عن تلقيه عرضا من أحد الأندية التركية لمهاجم الأهلي المعار لسيراميكا كليوباترا.

أحمد ياسر ريان النادي : سيراميكا كليوباترا أكرم توفيق النادي : الأهلي

وتحدث نادر شوقي لقناة "أون تايم سبورتس 1" اليوم الثلاثاء قائلا: "نتحدث مع الأهلي لمعرفة مصير أحمد ريان الموسم المقبل والنادي متمسك به".

وتابع "لو جاء أحد الأندية وطلب ضمه فيجب أن يكون العرض مناسبا ونضع تحت كلمة مناسبا 50 خطا، ولكن أحمد متمسك بالعودة للأهلي ويريد أن يعرف ترتيبه في مركزه وكيف سيشارك".

وكشف "تلقيت عرضا من أحد الأندية التركية لضم أحمد ريان في الفترة المقبلة".

وبسؤاله عن العروض من كبار الدوريات الأوروبية علق "سيكون من الصعب حاليا والفترة المقبلة ستكون العروض إما تركية أو خليجية".

وانتقل نادر شوقي للحديث عن أكرم توفيق لاعب الأهلي قائلا: "لم تأت أي عروض لأكرم ولكنني أتوقع أنه سيحصل على الكثير قريبا".

وتابع "أكرم يركز في الملعب ولا يشغل باله بأي شيء خارجه وعمله لسنة ونصف مع حسام غالي أفاده كثيرا".

وأردف "أؤمن أن أكرم مظلوم حتى من قبل انتقاله للجونة معارا فهو يتمتع بمميزات كان يجب استغلالها".