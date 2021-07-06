نادر شوقي: عرض تركي لـ أحمد ريان وإمام عاشور.. وأستبعد عودة باسم مرسي لـ الزمالك

الثلاثاء، 06 يوليه 2021 - 13:41

كتب : FilGoal

بيراميدز - سيراميكا كليوباترا - أحمد ياسر ريان

كشف نادر شوقي وكيل أحمد ياسر ريان عن تلقيه عرضا من أحد الأندية التركية لمهاجم الأهلي المعار لسيراميكا كليوباترا.

أحمد ياسر ريان

النادي : ألتاي

أكرم توفيق

النادي : الأهلي

هذا بالإضافة لعرض تركي آخر لإمام عاشور لاعب الزمالك.

وتحدث نادر شوقي لقناة "أون تايم سبورتس 1" اليوم الثلاثاء قائلا: "نتحدث مع الأهلي لمعرفة مصير أحمد ريان الموسم المقبل والنادي متمسك به".

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وتابع "لو جاء أحد الأندية وطلب ضمه فيجب أن يكون العرض مناسبا ونضع تحت كلمة مناسبا 50 خطا، ولكن أحمد متمسك بالعودة للأهلي ويريد أن يعرف ترتيبه في مركزه وكيف سيشارك".

وكشف "تلقيت عرضا من أحد الأندية التركية لضم أحمد ريان في الفترة المقبلة".

وبسؤاله عن العروض من كبار الدوريات الأوروبية علق "سيكون من الصعب حاليا والفترة المقبلة ستكون العروض إما تركية أو خليجية".

وتابع "هناك عرض تركي لإمام عاشور وآخر سعودي لأوباما".

وعن حسين الشحات قال: "هناك عرض سعودي لحسين الشحات كذلك".

وبسؤاله عن محمد هاني قال: "لم يتلق عروضا للرحيل عن الأهلي"

وانتقل نادر شوقي للحديث عن أكرم توفيق لاعب الأهلي قائلا: "لم تأت أي عروض لأكرم ولكنني أتوقع أنه سيحصل على الكثير قريبا".

وتابع "أكرم يركز في الملعب ولا يشغل باله بأي شيء خارجه وعمله لسنة ونصف مع حسام غالي أفاده كثيرا".

وأردف "أؤمن أن أكرم مظلوم حتى من قبل انتقاله للجونة معارا فهو يتمتع بمميزات كان يجب استغلالها".

وبسؤاله عن باسم مرسي قال: "أعمل مع باسم مرسي منذ يناير الماضي، أتوقع له خطوة أكبر في الفترة القادمة، لكن أستبعد انتقاله إلى الزمالك".

وأتم نادر شوقي حديثه "الاتجاه الحالي داخل الزمالك يرفض الاستعانة بلاعبين قدامى، سواء باسم مرسي أو أحمد رفعت الذي يتألق مع المصري".

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