جوارديولا: سيتي لا يستطيع تحمل ثمن التعاقد مع مهاجم

شدد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن فريقه يعاني على الصعيد الاقتصادي مثل أندية أخرى لذلك لا يمكنه توفير المال اللازم لإبرام صفقة قوية في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال جوارديولا لقناة TV3:"وفقا للأسعار الحالية لن ننتدب مهاجمين، مستحيل، لا يمكننا توفير المال. الأندية تعاني ماليا ولسنا استثناء. لدينا جابريل جيسوس وفيران توريس لعبا بشكل رائع في مركز المهاجم، لدينا لاعبون صغار في الأكاديمية، نلعب كثيرا بلا مهاجم في المركز رقم 9".

واستمر "لا أعرف ما الذي سيحدث، ربما لن نشتري، هذا الأقرب الآن. أتخيل لو نريد لاعبا من برشلونة أو ريال مدريد مقابل 100 مليون يورو، لن يشتكي الفريقان، بل سيسعدان بالصفقة".

وقالت تقارير إن سيتي يريد التعاقد مع هاري كين نجم توتنام وهداف الموسم المنصرم من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذلك بعد رحيل المخضرم سيرخيو أجويرو عن سيتي حامل لقب الدوري.

وصرح كين قائد إنجلترا أنه قد يرحل قريبا عن توتنام، وأشارت تقارير عديدة إلى أن وجهته الأقرب ستكون سيتي.