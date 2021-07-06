مباشر كوبا أمريكا - البرازيل (1)-(0) بيرو.. محاولات للتعادل

الثلاثاء، 06 يوليه 2021 - 00:44

كتب : FilGoal

البرازيل - بيرو - باكيتا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة البرازيل ضد بيرو في نصف نهائي كوبا أمريكا.

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ق 34: جووووول الهدف الأول للبرازيل عن طريق باكيتا بعد مراوعة رائعة من نيمار لثنائي دفاع بيرو

ق 18: عرضية من لوكاس باكيتا يقابلها نيمار بتسديدة والحارس يتألق ثم ترتد إلى ريتشارليسون الذي يسدد مرة أخرى والحارس يتصدى ببراعة مجددا

ق 17: تسديدة قوية من كاسيمرو والحارس يتصدى ببراعة

ق 8: أوووووه نيمار يهدر فرصة الهدف الأول بعدما راوغ ريتشارليسون الحارس ومرر الكرة إلى نيمار الذي سدد بعيدا عن المرمى

انطلاق المباراة

البرازيل بيرو كوبا أمريكا
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