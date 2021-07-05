مباشر في الدوري – الإسماعيلي (0) – (0) الاتحاد السكندري.. إصابة خالد الغندور

الإثنين، 05 يوليه 2021 - 19:03

كتب : FilGoal

فخر الدين بن يوسف - الإسماعيلي - الجونة - الصور من حساب الإسماعيلي الرسمي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الإسماعيلي والاتحاد السكندري التي تقام في ملعب الإسماعيلية في الجولة 28 من الدوري المصري.

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ق20: ضغط هجومي من الإسماعيلي.

ق15: تسديدة قوية من فخر الدين بن يوسف لكن محمد صبحي تصدى له.

ق8: تبديل اضطراري في المباراة للاتحاد بخروج خالد الغندور ومشاركة عبد السميع إبراهيم.

ق5: تسديدة من صبري رحيل تصدى لها محمد فوزي حارس الإسماعيلي.

انطلاق المباراة.

الإسماعيلي الاتحاد السكندري في الدوري
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